Тимоти Шаламе, Сигурни Уивер, Хлоя Севиньи и другие звезды за пределами красной дорожки в Венеции

Отдельное удовольствие во время кинофестивалей – рассматривать повседневные образы звезд. Венеция не стала исключением, к тому же пока что уровень “звездности” у стритстайла на порядок выше, чем у красной ковровой дорожки. Многие актеры уже прибыли на остров Ладо и пока проводят пресс-конференции, рекламные фотосессии, общаются с фанатами и готовятся к своим премьерам.

Так, Тимоти Шаламе и Лука Гуаданьино прилетели в Италию еще позавчера, но пока оба пропускают все вечерние рауты. Их выход к фотографам состоится сегодня на премьере нового проекта “Целиком и полностью” (Bones and All). В преддверии премьеры юный актер опубликовал в блоге фото с Лукой, съемки в фильме которого (“Назови меня своим именем”) прославили его на весь мир, и написал:

Этот человек изменил мою жизнь. Увидимся завтра.

Лука Гуаданьино и Тимоти Шаламе

А сегодня утром творческий дуэт вместе с Хлоей Севиньи сфотографировали в лодке. Также морским транспортом за эти дни успели воспользоваться Кейт Бланшетт, Сигурни Уивер, Билл Найи и многие другие. Кстати, очень многие для повседневного выхода выбирают брючные костюмы или комбинации из пиджака и джинс. Но наш фаворит пока что – черная шелковая пижама с белым кантом на Грете Гервиг.

Кейт Бланшетт Билл Найи Грета Гервиг и Ноа Баумбах Сигурни Уивер Сэм Нивола Тимоти Шаламе