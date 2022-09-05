 

Тимоти Шаламе, Сигурни Уивер, Хлоя Севиньи и другие звезды за пределами красной дорожки в Венеции

05.09.2022, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отдельное удовольствие во время кинофестивалей – рассматривать повседневные образы звезд. Венеция не стала исключением, к тому же пока что уровень “звездности” у стритстайла на порядок выше, чем у красной ковровой дорожки. Многие актеры уже прибыли на остров Ладо и пока проводят пресс-конференции, рекламные фотосессии, общаются с фанатами и готовятся к своим премьерам. 

Так, Тимоти Шаламе и Лука Гуаданьино прилетели в Италию еще позавчера, но пока оба пропускают все вечерние рауты. Их выход к фотографам состоится сегодня на премьере нового проекта “Целиком и полностью” (Bones and All). В преддверии премьеры юный актер опубликовал в блоге фото с Лукой, съемки в фильме которого (“Назови меня своим именем”) прославили его на весь мир, и написал:

Этот человек изменил мою жизнь. Увидимся завтра.

Лука Гуаданьино и Тимоти Шаламе

А сегодня утром творческий дуэт вместе с Хлоей Севиньи сфотографировали в лодке. Также морским транспортом за эти дни успели воспользоваться Кейт Бланшетт, Сигурни Уивер, Билл Найи и многие другие. Кстати, очень многие для повседневного выхода выбирают брючные костюмы или комбинации из пиджака и джинс. Но наш фаворит пока что – черная шелковая пижама с белым кантом на Грете Гервиг.

Кейт БланшеттБилл НайиГрета Гервиг и Ноа БаумбахСигурни УиверСэм НиволаТимоти Шаламе


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.21 / Юбка должна быть правильной: как ее длина влияет на земную энергию

31.07.20 / Скандалы: Тихий ход, или тихий уход

01.12.21 / «Понимаешь, мне ведь недолго осталось…»

02.07.20 / Стали известны даты проведения фестиваля “Кинотавр”

22.06.21 / В джинсах и кедах: Кейт Миддлтон посетила музей естественной истории в Южном Кенсингтоне

31.03.22 / Пережил суицид мамы и бросил семью ради Кореневой: как живет сын знаменитой Фроси Бурлаковой

31.12.20 / Событие года. Принятие поправок к Конституции

22.02.22 / Больницы и КТ-центры Москвы возвращаются к плановой работе

16.01.22 / Мнение: Футбол – это русское регби

29.08.21 / Обязательные правила есть, и лучше их соблюдать: дизайнерские ошибки, которые многие совершают при оформлении кухни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика