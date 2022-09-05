От шляпки-таблетки до платья-тюльпана: 10 уроков стиля от Жаклин Кеннеди

Икона стиля, первая леди США и вдова трагически погибшего президента Джона Кеннеди была настоящей суперзвездой. Стоило первой леди просто появиться на публике, как все, что она носила, становилось объектом желания миллионов женщин во всем мире. От шелкового платка до пиджака… “Хочу, как у Джеки” – пароль, который называли портным и консультантам магазинов.

Будьте загадочной

В своей автобиографии “Жаклин Кеннеди. Жизнь, рассказанная ею самой” первая леди США писала не только о душевных страданиях, вызванных постоянными изменами мужа (хотя этому она уделила действительно много внимания). Джеки делится своими модными принципами, один из которых – загадочность. Что же Кеннеди имела в виду, используя это расплывчатое понятие. Очевидно, что Жаклин не любила откровенных нарядов, почти никогда не носила глубокое декольте, а юбки выбирала чуть ниже колена. При этом она всегда выглядела стильно и соблазнительно – загадочность в действии.

Шляпка-таблетка

Пожалуй, самый узнаваемый аксессуар нью-йоркской модницы – это шляпка-таблетка, которую Джеки элегантно носила на затылке. Шляпка, напоминающая нимб, не портила укладку, а, наоборот, подчеркивала густые волосы миссис Кеннеди. Этот головной убор придумал дизайнер Рой Холстон – Жаклин с подросткового возраста была поклонницей его творчества, а вскоре увековечила головной убор в истории моды своими знаковыми выходами.

Носите белое

Жаклин считала, что белый цвет – один из самых выигрышных и освежающих. Более того, белый total look – отличная идея не только для невесты, и Джеки успешно опровергала этот стереотип. Она часто носила белые костюмы и платья, сочетая их с белыми аксессуарами и шляпами. Но есть один нюанс – у белого цвета есть множество оттенков, и в одном образе лучше сочетать вещи одного и того же тона. Например, только молочные, слоновой кости, или кипельно-белые.

Розовый – лучше, чем красный

Тут многие вспомнят легендарный розовый костюм Chanel, в котором миссис Кеннеди появилась на публике в день гибели своего мужа. Однако это не единственная розовая вещь в гардеробе Джеки – она всегда считала, что этот нежный оттенок намного выразительнее красного, поэтому часто носила розовые платья и блузы. Нежно, свежо и романтично!

Жемчуг – это всегда красиво

Жемчужное колье – украшение, которое отлично смотрится как на официальном приеме, так и на коктейльной вечеринке. Джеки носила их со строгими твидовыми пиджаками, летними платьями и рубашками. Иногда она надевала 1 нить крупного жемчуга, а иногда позволяла себе большее – 3-4 оборота вокруг шеи. Смотрелось роскошно, но в то же время аксессуар никогда не перетягивал на себя все внимание.Крупные очки – основа стиля

Джеки просто обожала солнцезащитные очки. Отчасти потому, что ей постоянно приходилось скрывать и сдерживать свои эмоции – в биографии первой леди “Жаклин Кеннеди” приведено множество примеров ее самообладания. И все-таки очки – не просто ширма, но и элемент стиля. Особенно часто Жаклин носила крупные круглые очки от François Pinton – один из главных трендов 1960-х, заданный первой леди.

Платье-тюльпан

Платье с облегающим верхом, поясом на талии и объемной юбкой, напоминающей бутон тюльпана, – одна из “визитных карточек” Жаклин Кеннеди. Она любила экспериментировать с длиной юбки – во время официальных приемов Жаклин выбирала вечерние платья в пол, а для повседневных выходов предпочитала более короткие.

Пиджаки Oleg Cassini

Дизайнер Олег Кассини был близким другом и модным консультантом Жаклин Кеннеди. Форму пиджака без отложного воротника, с крупными пуговицами и укороченными рукавами он придумал еще до знакомства с Джеки, но вместе они создали множество вариаций. Первая леди делилась с Кассини своими предпочтениями – в результате этой творческой коллаборации родилось множество канонических луков Кеннеди с пиджаками Oleg Cassini разных оттенков и кроя.

Банты и платки на шее

В 1970-х Джеки начала носить платки – это стало ее новой “фишкой”. Иногда это были объемные банты, иногда небрежно повязанные галстуки-бабочки. Чаще всего Кеннеди выбирала шелковые платки, сочетая их с брючными костюмами, рубашками и жакетами. Эта деталь добавляла строгим образам игривости и становилась ярким акцентом.

Не следуйте трендам

Жаклин Кеннеди не интересовалась модой – она не следовала трендам, а задавала их. Джеки дружила с дизайнерами – от Олега Кассини до Юбера Живанши, делилась своими идеями и всегда четко знала, как хочет выглядеть. Если вы посмотрите на детские и подростковые фото Джеки, то заметите, что девочка всегда одевалась оригинально. Ее наряды нельзя назвать ультрамодными, но в них всегда была изюминка, узнаваемый почерк. И это, пожалуй, тот самый дар, благодаря которому Кеннеди стала иконой стиля.

А по специальному промокоду HELLO15 на сайте сервиса все читатели получат книгу в подарок из специальной подборки, а также скидку 15% практически на весь ассортимент.