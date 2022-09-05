Екатерина Иванчикова, IOWA: “Мы с мужем вместе 15 лет, бывало по-разному, но спустя время чувства становятся только мощнее”

Более 10 лет назад участники IOWA выпустили “Простую песню”, став для многих такими родными, близкими и понятными. Со временем тексты стали сложнее, образы концептуальнее, но публика никуда не ушла, а выросла вместе с группой. Этот год коллектив начал с философского трека “Знаки”, а проводить планирует масштабным сольным концертом. В преддверии него HELLO! встретился с солисткой IOWA Екатериной Иванчиковой, чтобы поговорить о ее любви — к музыке, моде, духовным практикам и, конечно, мужу, а по совместительству гитаристу группы Леониду Терещенко.

Когда вы начинали, вас ассоциировали с девчонкой из соседнего двора — такой, как все. А сейчас вы fashion-дива.

Мне всегда нравились красивые образы. Но долго не покидал предрассудок, что если я буду классно одеваться, то оторвусь от своей публики. Казалось, я должна быть суперпростой, чтобы быть понятной. А если стану сложной, стильной и даже странной, меня не будут считывать. Я себя сдерживала, а потом поняла, что все эти стереотипы только в моей голове. Люди любят меня за мою музыку, а не за какие-то отдельные детали. Сейчас все больше хочется экспериментировать. Быть насмотренной, начитанной, идти в ногу со временем, даже формировать вкусы.

С кем работаете над стилем?

У меня есть классная подруга — Таня Вельвет, стилист. И она мне достает такие вещи, которых нет больше ни у кого. Например, модели, которые выпускницы академий создают в качестве дипломных проектов. Делаем с ними съемку, после чего все спрашивают: где такое купить? Мы говорим: это в единственном экземпляре сделала такая-то гениальная девочка. Еще мы нашли несколько потрясающих конструкторов в Санкт-Петербурге, а также дизайнера, который работает с 3D-печатью. Очень люблю поддерживать молодые таланты и российские бренды.

И ваша новая стрижка гармонично сочетается с образами.

Ее мне сделал Леша Осипчук, мы работаем уже много лет. До этого у меня было длинное каре, а Леша просто собрал на моей голове хвост — это было очень эпично — и обрезал его. Он умеет делать шоу, а я обожаю таких людей. Считаю, если уж нашел гения, нужно доверять. Получилась стрижка маллет, которую поняли не все мои подписчики. Одни говорили, что я похожа на Цоя, другие вспоминали актрису из “Карточного домика”, третьи — героиню мультика “Осторожно, обезьянки!”. Была активная дискуссия. Я не обижаюсь на людей, ведь многие хотят жить по-старому и считают, что я должна оставаться той простой девочкой с района и петь “Маршрутку”. Но были и те, кто посчитал эту стрижку недостающим пазлом в образе, ведь с ней все эти неординарные вещи заиграли иначе.

Это ваш самый смелый эксперимент с внешностью?

Нет, я много экспериментировала. И убедилась, что смелость — не всегда хорошо. (Смеется) Все нужно делать вовремя. Например, был период, когда я ходила с дредами и чувствовала себя отлично. Мне нравилось, как я выгляжу с такой прической в клипе “Плохо танцевать”. Но потом я с этими же дредами приехала в Испанию снимать видео “Потанцуй со мной”. И образ был настолько неуместен, что стилисты бегали за мной с ножницами, чтобы эти дреды обрезать. В итоге клип получился очень стильным — ковбойская тема, шляпы, высокие сапоги, сексуальные джинсы. Обожаю пересматривать.

В семье не только вы увлекаетесь вопросами стиля, но и ваша мама. Как она решила стать моделью?

Я подарила ей на 60-летие профессиональную съемку — до этого она не фотографировалась никогда. Мы сделали очень классный образ в стиле Франции 40-х — ярко-красный костюм, перчатки, платочек. И пошли потом на выставку в Манеже, там присутствовала вся пресса. В итоге фотографировали не меня, а ее — настолько она гармонично смотрелась в этих интерьерах, в окружении картин и скульптур. Она поняла, что притягательна, увидела, как это работает. Я завела ей страницу в социальных сетях, после чего ее стали приглашать агентства. Мы поработали с одним, потом наступила пандемия, и контракты, которые планировались в Европе, сорвались. Когда вирус сошел на нет, нами заинтересовалось агентство Oldushka, самое крупное в России среди возрастных моделей. В этом году жизнь снова изменилась, мы пока берем какие-то отдельные проекты, мама участвует в рекламе. Например, недавно снималась у Сережи Жукова для его суши-бара. Работа идет, надеемся, скоро ее станет еще больше.

Вы в маму такая творческая и активная?

Да, она никогда не сидела на месте. Занималась физическим воспитанием в детском саду, была лучшим преподавателем в своей сфере. Она научила меня танцевать, рисовать, благодаря ей я с первого взгляда влюбилась в сцену. Особенно мощным был последний год в саду: наша старшая группа побеждала во всех конкурсах, включая интеллектуальные. Мама также ставила номера, готовила открытые уроки. Бедные родители — им постоянно нужно было шить какие-то костюмы детям, ведь у нас каждую неделю были выступления. Благодаря маме я поняла, что хочу развиваться в творчестве. С 5 до 15 лет занималась танцами, потом началось фортепиано, академическое пение.

Чем занимаетесь сейчас, чтобы поддерживать форму?

Мы с мужем ходим в тренажерный зал 1–2 раза в неделю, чтобы подкачаться. Кардио нам хватает на сцене, а вот силовых тренировок — нет. Еще хочу, как мама, проходить в день по 10–15 тысяч шагов. Она это делает регулярно на протяжении нескольких лет — таким образом вылечила высокое давление. Врачи сказали, что нужно пить таблетки, а она просто начала много ходить — и здоровье нормализовалось. Я же пока стабильно по утрам выполняю дыхательные практики — пранаяму. Еще хожу на энергопение — такой синтез вокала, движения и медитации.

Ваш муж тоже практикует?

Регулярно по утрам он практикует только… сон. (Смеется)

Так давно вместе — 15 лет, но химия между вами видна невооруженным глазом. Как это работает?

Нужно постоянно расти, быть интересным самому себе — и только тогда ты будешь привлекать партнера. Меня всегда удивляли парни, которые заставляют своих девушек бросить то, что они любят. Из разряда: если ты хочешь быть со мной — перестань работать, учиться. Это говорит не о большом чувстве, а о комплексах человека, с которым вы живете. Другое дело — если рядом с тобой классный парень, который боится высоты, но готов подстраховать, когда ты покоряешь Эверест, дает понять, что ты в любой ситуации можешь на него рассчитывать. Я не хочу говорить слово “жертвовать”, ведь когда ты жертвуешь, накапливаешь недовольство внутри себя, и оно в какой-то момент бомбанет. Здесь речь, скорее, об искреннем желании всегда быть рядом. Вот это и есть любовь.

Другая половина успеха в вопросе отношений — искреннее общение. Очень важно, когда тебя слушают и слышат. Словами можно обнимать. В процессе разговоров вы можете прийти к совершенно непредсказуемым выводам. Например, мы однажды поняли, что никогда не ругаемся — и это плохо. Каждый искал зону, чтобы не навредить, не обидеть. Мы превратились в суперпартнеров, но лишили себя определенного количества страсти. И в один момент захотелось выпустить пар, превратиться в итальянскую семью, покричать, побить посуду. Сейчас учимся этому. Но скандалистом, наверное, нужно родиться. Мы делаем это в шутку, в виде игры. Юмор очень помогает — Леня кучу раз обезвреживал шуткой вспышки гнева с моей стороны. Но многое здесь зависит от женщины, это большая работа — понимать, когда нужно взбодриться, когда все бросить и уехать вдвоем на остров без интернета, например. Мы с Леней вместе 15 лет, и бывало по-разному. Иногда казалось — все, отношения угасли. Но спустя какое-то время страсть возвращалась с новой силой, чувства становились еще мощнее. Главное — обоюдное желание.

Вы сказали, что для отношений нужно самосовершенствоваться. Дайте какой-то конкретный совет — с чего начать, если, например, хочешь лучше узнать себя?

Я бы порекомендовала вести дневник и для начала прочитать две книги — “Магия утра” Элрод Хэл и “Утренние страницы” Джулии Кэмерон. Они переворачивают с ног на голову твое мироощущение и понимание своих возможностей, формируют позитивное мышление и учат визуализировать желания.

Какие желания у вас сейчас, что в планах?

Празднование 10-летия IOWA. Юбилей группы будем отмечать осенью, в Москве. Хотим организовать концерт для всех: подготовить все своими руками, выставить такой ценник, чтобы каждый мог позволить себе билет. Параллельно готовим новый EP-альбом, а также альбом с лучшими песнями, который выйдет на виниле. Очень хочется все подытожить. В этом году на каждом концерте прошу зрителей рассказать свои истории, связанные с группой. И понимаю, что за эти 10 лет кто-то вырос вместе с нами, кто-то влюблялся, кто-то уже строил семью под “Улыбайся”, “Мама”… Мечтаю сделать мини-фильм, где люди просто будут делиться этими моментами.

Не боитесь перемен? Ведь многие ждут от вас треков в стиле “Маршрутки”, а вы в последнее время часто экспериментируете.

За эти годы мы поняли свой стиль, знаем, чего люди от нас ожидают. Но в то же время это лучший момент, чтобы попробовать новое и не зависнуть в комфортном состоянии, не потерять себя. Мы довольно долго были закрытыми, варились в собственном соку, я сама себе писала песни. Сейчас хочется поработать в другом векторе, довериться талантливым людям, взять текст, придуманный кем-то другим. У меня есть пометка в дневнике, который я веду с 1996 года: “Хочу, чтобы мои песни стали популярными”. Но я никогда не писала о том, что сама хочу стать популярной. Именно поэтому наши композиции в один момент стали известнее нас. Несколько лет назад все изменилось, нас стали узнавать, наступило время открытия миру — и оно продолжается до сих пор.