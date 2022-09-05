В детском лагере изгнали бесов

Детский летний лагерь с библейским уклоном в Канаде подвергся критике после того, как стало известно, что его сотрудник провел обряд экзорцизма над мальчиком-подростком.

Случилось это еще два месяца назад, в июле месяце, но в прессу просочилось лишь на днях. Руководство детского библейского лагеря “Redberry” оправдало случившийся экзорцизм как необходимую “духовную войну”. Проведенное же расследование пришло к выводу, что не было выявлено никаких уголовных нарушений.

Лагерь “Redberry” находится в провинции Саскачеван. Пострадавшим от экзорцизма стал подросток мужского пола, чье имя в прессе не называется. Очевидцами случившегося стали семь мальчиков.

Как рассказывают родители этих мальчиков, сотрудник лагеря Карлос Доерксен с первого дня “промывал мозги” их детям. С самого дня приезда (10 июля) он заставлял мальчиков заниматься интенсивной физической активностью на жаре, а вечером собирал их всех в лагерном домике и на протяжении нескольких часов беседовал с ними о христианских ценностях и о том, кто враги христиан.

В том числе Доерксен рассказывал подросткам о том, что такое одержимость демонами и каковы признаки одержимости, которые включали в себя “внутреннее или внешнее мерцание света”, мысли о том, что девочки симпатичные, смех во время просмотра “Симпсонов” или других “злых” телешоу и тд.

На третью ночь Доерксен разговаривал с группой из восьми мальчиков аж до 5 утра, а на следующий день снова заставил их заниматься активной деятельностью. На четвертую ночь Доерксен решил придумать что-то новое и велел мальчикам выйти в темный ночной лес “на разведку”. Это было примерно в 10 часов вечера.

Закончилось это тем, что одному мальчику показалось, что он увидел монстра и все они побежали обратно в домик. Именно тогда у одного их подростков сильно пошла носом кровь и он упал на пол и стал дергаться в конвульсиях.

Доерксен заявил, что мальчик одержим и нужно провести обряд экзорцизма, а затем начал зачитывать над ним молитвы. В 11 часов он закончил обряд, оставив наблюдающих детей шокированными и напуганными случившимся.

“В тот момент, когда я начал молиться, он просто начал трястись и тут “Буфф!”. Его глаза закатываются назад. У него начинает идти кровь из носа. Огни в доме начинают мигать. Я сразу понял, что это серьезная проблема. Тут он падает на пол. Я поддержал его. Он дрожит. Он бьется в конвульсиях. Он рычит. У меня в комнате полно мальчиков, которые абсолютно напуганы … они прячутся под одеялами “, – рассказывает Доерксен о том, что произошло.

“Во имя Иисуса! Я приказываю этим демонам уйти — и там определенно было несколько демонов …Это была полномасштабная одержимость демонами. Я участвовал в духовной войне”.

После зачитывания молитв Доерксен налил стакан воды, перекрестил его и заставил мальчика выпить воду.

“В тот момент, когда он заканчивает пить, огни мерцают и наступает тишина, тишина. У него перехватывает дыхание. Я изо всех сил старался не разрыдаться”, – говорит Доерксен.

В ту же ночь 14 июля двое мальчиков из очевидцев позвонили своим родителям и попросили их поскорее забрать их из этого лагеря, те приехали и увезли детей.

“Папа, забери меня отсюда. Мне так страшно. Здесь такой беспорядок”, – вспоминает один отец слова своего сына в телефонном разговоре. Отец сообщил это журналистам при условии, что его имя не будет использоваться в прессе, потому что он сказал, что его сын будет травмирован.

“Я приехал туда и увидел, что мой сын забился в угол, сжимая Библию. Они (руководители лагеря) сказали мне, что было необходимо изгнать нескольких демонов, и это было “духовное событие”. Я же сказал им, что никогда в жизни не слышал большей чуши”, – рассказывает отец одного из мальчиков.

Когда об инциденте узнали другие родители, на руководство лагеря посыпались жалобы, однако руководство полностью поддержало действия Доерксена.

Исполнительный директор “Redberry” Роланд Тиссен и председатель правления Уэйн Дик сказали им — и в ту ночь, и в последующих беседах – что случившийся экзорцизм был необходим для спасения мальчика. И что человек, который проводил экзорцизм, Карлос Доерксен, обладал особыми способностями изгонять бесов.

Также они заявили, что в прошлом в их лагере уже были случаи проявления “сатанинской деятельности”.

Хизер Ричински – мать 14-летнего мальчика, который был одним из очевидцев экзорцизма, говорит, что после этого у ее сына появился страх демонов и что из-за этого он сейчас посещает психолога. А когда они недавно ездили отдыхать на озеро, то мальчик все два дня просидел в доме и не выходил, так как думал, что снаружи бродят демоны.

Как минимум трое родителей подали жалобы на действия сотрудника лагеря в Королевскую канадскую конную полицию. Они хотели, чтобы Доерксена лишили прав присматривать за группой детей.

Доерксен говорит, что его удивила реакция родителей, ведь они знали, что отправляют детей в библейский лагерь:

“Вам следует лучше знать, когда вы отправляете кого-то в лагерь, в котором есть слово “Библия”. Это все равно, что отправить своего ребенка в “лагерь для геев” и расстраиваться из-за того, что там их учат “гей-вещам”. Это ваша вина за то, что вы невежественны”, – говорит Карлос Доерксен.

Тем временем по запросу Королевской канадской конной полиции было проведено расследование, которое не выявило никаких нарушение уголовного кодекса в действиях сотрудника библейского лагеря. И объявила, что никому никаких обвинений предъявлено не будет.

Тем не менее, после множества жалоб от родителей Карлос Доерксен был сначала переведен работать на кухню, а потом и вовсе покинул лагерь.