 

Памятник женщине: эксклюзивные фото монументов разных городов России

05.09.2022, 6:45, Разное
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Рядом с бронзой царей, разжиревших на лжи и крови,Рядом с бронзой героев, рискнувших собой в одночасье,Должен выситься памятник Женщине, ждущей любви!Светлый памятник Женщине, ждущей обычного счастья…
Роберт Рождественский

Прекрасная половина человечества испокон веков вдохновляла
творцов искусства. Неспроста появилась романтичная традиция исполнять
красавицам серенады под окнами и преподносить им цветы. Женщины стали музами
художников, поэтов и музыкантов, а также скульпторов.

Тем не менее памятник женщине в русской культуре — явление
неоднозначное. Представительниц слабого пола привыкли изображать в скульптурах
как культовых личностей, жительниц определенной местности или же как символы
воплощения громких заслуг. Например, в Челябинске изобразили Валентину
Терешкову в знак благодарности за вклад в космонавтику. А вот до памятника
уборщице, которая всю жизнь горбатится за гроши ради общественной пользы,
уральцы почему-то не додумались.


Зато в Красноярске есть памятник учителю. И хотя в названии объекта на половую принадлежность намека нет, ядром композиции является гражданка в строгом костюме. Недаром львиная доля педагогов в России — женщины, закладывающие основы воспитания молодого поколения и просвещения еще не окрепших умов.
Среди исторических персон, выражающих женскую сущность, наибольшую популярность среди скульпторов страны получила Екатерина Великая. Так, в Краснодаре, бывшем Екатеринодаре, в центре города возвышаются сразу два огромных памятника императрице.В античные времена особ прекрасного пола рассматривали через призму внешних достоинств, и условие это сохраняется по сей день. В 2000 году в Ханты-Мансийске установили памятник “Золотая богиня”. Визуально это присевшая обнаженная особа, бьющая в бубен.Гораздо более сильный замысел воплощен в легендарном монументе “Родина-мать зовет!”, расположенном в Волгограде. Образ огромной непобедимой женщины с поднятым мечом поражает мощью миллионы людей по всему миру.А при въезде в Абакан со стороны аэропорта нас встречает стела “Лора”. Это гостеприимная хранительница домашнего очага, поднимающая над городом чашу с национальным хакасским напитком.В Барнауле прямо в жилом дворе установлено декоративное сооружение “Женщина с детьми”. Рожала или не рожала по задумке автора эта героиня, история умалчивает. Однако скульптура явно требует реставрации из-за облупившегося покрытия и неухоженного внешнего вида.Гораздо лучше выглядит изваяние в Зеленоградске, городе на берегу Балтийского моря. На центральной проходной улице красуется ни к чему не обязывающий памятник туристке. Изображенная создателем дамочка делает селфи на смартфон, позируя с чемоданом в руке. Современный образ путешественницы удачно вписался в окружающую среду, иногда сфотографироваться с ним выстраиваются очереди.В одном из памятников Мурманска отражена терпеливость как черта женского характера. С видом на Кольский залив с пьедестала машет рукой Ждущая — женщина, грезящая о скором возвращении своего возлюбленного. Трудно представить, сколько таких в России: верных, горячо любящих и безропотно надеющихся на личное счастье…


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