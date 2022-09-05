Памятник женщине: эксклюзивные фото монументов разных городов России

Рядом с бронзой царей, разжиревших на лжи и крови,Рядом с бронзой героев, рискнувших собой в одночасье,Должен выситься памятник Женщине, ждущей любви!Светлый памятник Женщине, ждущей обычного счастья…

Роберт Рождественский

Прекрасная половина человечества испокон веков вдохновляла

творцов искусства. Неспроста появилась романтичная традиция исполнять

красавицам серенады под окнами и преподносить им цветы. Женщины стали музами

художников, поэтов и музыкантов, а также скульпторов.

Тем не менее памятник женщине в русской культуре — явление

неоднозначное. Представительниц слабого пола привыкли изображать в скульптурах

как культовых личностей, жительниц определенной местности или же как символы

воплощения громких заслуг. Например, в Челябинске изобразили Валентину

Терешкову в знак благодарности за вклад в космонавтику. А вот до памятника

уборщице, которая всю жизнь горбатится за гроши ради общественной пользы,

уральцы почему-то не додумались.



Зато в Красноярске есть памятник учителю. И хотя в названии объекта на половую принадлежность намека нет, ядром композиции является гражданка в строгом костюме. Недаром львиная доля педагогов в России — женщины, закладывающие основы воспитания молодого поколения и просвещения еще не окрепших умов.

Среди исторических персон, выражающих женскую сущность, наибольшую популярность среди скульпторов страны получила Екатерина Великая. Так, в Краснодаре, бывшем Екатеринодаре, в центре города возвышаются сразу два огромных памятника императрице. В античные времена особ прекрасного пола рассматривали через призму внешних достоинств, и условие это сохраняется по сей день. В 2000 году в Ханты-Мансийске установили памятник “Золотая богиня”. Визуально это присевшая обнаженная особа, бьющая в бубен. Гораздо более сильный замысел воплощен в легендарном монументе “Родина-мать зовет!”, расположенном в Волгограде. Образ огромной непобедимой женщины с поднятым мечом поражает мощью миллионы людей по всему миру. А при въезде в Абакан со стороны аэропорта нас встречает стела “Лора”. Это гостеприимная хранительница домашнего очага, поднимающая над городом чашу с национальным хакасским напитком. В Барнауле прямо в жилом дворе установлено декоративное сооружение “Женщина с детьми”. Рожала или не рожала по задумке автора эта героиня, история умалчивает. Однако скульптура явно требует реставрации из-за облупившегося покрытия и неухоженного внешнего вида. Гораздо лучше выглядит изваяние в Зеленоградске, городе на берегу Балтийского моря. На центральной проходной улице красуется ни к чему не обязывающий памятник туристке. Изображенная создателем дамочка делает селфи на смартфон, позируя с чемоданом в руке. Современный образ путешественницы удачно вписался в окружающую среду, иногда сфотографироваться с ним выстраиваются очереди. В одном из памятников Мурманска отражена терпеливость как черта женского характера. С видом на Кольский залив с пьедестала машет рукой Ждущая — женщина, грезящая о скором возвращении своего возлюбленного. Трудно представить, сколько таких в России: верных, горячо любящих и безропотно надеющихся на личное счастье…