Золотистый блонд или мармелад: какие цвета и оттенки волос актуальны осенью

Осенью многим женщинам хочется поменять свой образ. Это касается и окрашивания волос. Начало сезона – хорошее время для экспериментов с разными цветами и оттенками. Это поможет подобрать самый подходящий для вас тон. В статье мы познакомим вас с популярными трендами в окрашивании волос на осень 2022 года.

Мармелад

Мармеладный цвет теплее классического блонда, но светлее, чем рыжий. Он насыщен медными и золотистыми тонами. Вы можете стилизовать его под смуглый или светлый цвет лица.

Мармеладные блики можно использовать для балаяжа. Они хорошо сочетаются с темными волосами.

Твидовый блонд

Твидовый блонд – это окрашивание, в котором чередуются светлые и темные тона. Оно создает многомерный эффект, имитирующий блики света на натуральных волосах. Это помогает получить яркий и гармоничный образ.

Золотистый блонд

Золотистый блонд станет популярным цветом волос осенью 2022 года. Он создает мягкий контраст и придает шевелюре объем. Вы можете настроить бронзовые или медовые его оттенки на темных прядях или использовать золотистые тона для светлой шевелюры.

Дымный грейдж

Дымный грейдж – это холодный серый цвет. Он может варьироваться от дымчатого серебра до темного металлического хрома.

Этот оттенок можно использовать для мелирования на пепельном фоне. Он поможет избежать однообразия и эффекта плоскости.

Попробуйте этот цвет, его прохладные оттенки идеально подходят для холодного сезона.

Теплый розовый

Мягкий розовый цвет идеально подходит для брюнеток. Он делает темные волосы теплыми и роскошными. Этот прекрасный оттенок для осени и зимы.

Женщинам со светлыми волосами можно экспериментировать с более яркими оттенками розового. Это придаст вашей шевелюре игривый и экстравагантный вид.

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Зрелым дамам с седыми волосами стоит попробовать оттенок розовый блонд. Он визуально омолаживает образ.

Вишневый

Вишневые оттенки отлично сочетаются с осенней природой. Это отличный цвет для брюнеток, которые хотят придать шевелюре теплый и насыщенный цвет.

Многие женщины любят красный цвет волос, но не решаются полностью покрасить голову в такой яркий тон. В этом случае вы можете комбинировать красноватые пряди с вишневыми.

Цветовые акценты

Если вы не готовы к однотонному окрашиванию в новый оттенок, то попробуйте использовать цветовые акценты. Вы можете создать их на челке или кончиках прядей. Это придаст более живой и интересный вид любой стрижке.

Карамель

Карамельные оттенки волос считаются вечной классикой. Но этой осенью они будут на пике популярности. Эти тона красиво смотрятся на блондинках, брюнетках и рыжих.

Очень эффектно выглядит карамельный балаяж. Он вплетет в вашу шевелюру теплые тона, а также придаст ей больше блеска и объема.

Блестящие волосы

Одним из основных трендов осени 2022 года будут блестящие волосы. Такой эффект достигается с помощью увлажняющих продуктов для окрашивания, а также специальных средств для глазурирования шевелюры. Глянцевый блеск особенно красиво выглядит на темных волосах.

Заключение

Тренды осени 2022 года в окрашивании волос разнообразны. Вы всегда сможете подобрать модный вариант на свой вкус.