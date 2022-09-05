 

От Хейли Бибер до Кристины Асмус – звезды по всему миру становятся Барби и носят розовый

05.09.2022, 6:11, Разное
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Несмотря на то, что несколько месяцев назад американский институт Pantone выбрал цветом 2022 года оттенок Very Peri (светло-фиолетовый или лавандовый), настоящим цветом года стал ярко-розовый. Все началось с показа монохромной розовой коллекции Valentino этой весной, но негласным символом тренда стала предстоящая картина Греты Гервиг “Барби” с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях, кадры со съемок которой появлялись в звездной хронике последние недели.

Селебрити тоже не отстают и устраивают фотосессии в розовых нарядах и выбирают их для выхода на красную ковровую дорожку. Самым громким стало прозрачное платье Флоренс Пью, за которое она получила волну хейта. Кстати, на том же осеннем показе Valentino в начале июля Энн Хэтэуэй тоже пришла в ярком розовом неоне, что для актрисы несвойственно. Также розовый в этом сезоне выбирали главная беременная модница Рианна, Эльза Хоск, Лиззо, Билли Портер и даже графиня Софи Уэссекская – ну, и куда же без клана Кардашьян-Дженнер, мимо которых не проходит ни один тренд. А Меган Фокс и Machine Gun Kelly однажды на вечер стали Барби и Кеном. До российского шоу-бизнеса этот популярный цвет докатился лишь частично – недавно ярко-розовое примерила Кристина Асмус.

Флоренс ПьюХлое КардашьянЗендаяКортни КардашьянРианнаКим КардашьянХейли БиберЭльза ХоскМеган Фокс и Machine Gun KellyЛиззоСидни СуиниLil Nas XКайли ДженнерБилли ПортерОливия РодригоЭнн ХэтэуэйГрафиня Софи с Кейт МиддлтонКристина Асмус


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