Соблазнительная съемка Ирины Шейк и не только: дайджест fashion-новостей недели

Amazon

Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Amazon Luxury Stores – проекта Amazon, который специализируется на одежде и аксессуарах класса люкс и предлагает дизайнерам продавать свои коллекции напрямую через платформу. В съемке под названием “Роскошь с улыбкой”, которую стилизовала Стелла Гринспан, представлены образы таких марок как Christopher Kane, Dundas, Rianna + Nina и Elie Saab.

Rendez-Vous

В кафе То-То состоялся завтрак Rendez-Vous, который посетили Карина Нигай, Сергей Сухов, Юлия Квин и другие инфлюенсеры и журналисты. В рамках мероприятия компания представила новую коллекцию обуви и сумок сезона осень-зима 2022-2023, в которую вошли модели Casadei, Furla, Love Moschino, Loriblu, Versace Jeans Couture, Gianni Renzi и многих других брендов. Организаторы уверили гостей мероприятия, что ассортимент магазинов Rendez-Vous останется привычно широким, в том числе благодаря развитию маркетплейса. При этом цены в магазинах на данный момент ниже на 20% по сравнению с прошлым годом.

Сергей Сухов и Карина Нигай Юлия Квин Bulgari

Bulgari Eden The Garden of Wonders — новая коллекция высокого ювелирного искусства. В ней свыше 140 изделий, более 30 из которых чествуют красоту изумруда. Среди них — украшение-трансформер Emerald Glory, колье Tribute to Paris, ожерелье Mediterranean Reverie, колье Emerald Venus и другие.

AXENOFF

В основе коллекции Enamel — изделия с использованием художественной эмали, союз декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В числе украшений — колье Guardian Eye из стерлингового серебра, оформленное бесцветными топазами, жемчугом и эмалью с изображением в виде глаза.

FREE AGE

Марка родом из Санкт-Петербурга, основанная Татьяной Затравиной, представила осенне-зимнюю коллекцию. Линия поддерживает основную концепцию бренда — интеллектуальная красота и аристократизм. Среди знаковых моделей — двухсторонние изделия из шелка и кашемира с авторскими жаккардовыми узорами.