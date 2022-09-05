Focus – правительство ФРГ не сдержало обещаний по финансовому пакету помощи

Несмотря на то что канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал «точечный и индивидуальный» пакет финансовой помощи, немецкая правящая коалиция в итоге выбрала вариант с крупномасштабным пакетом, пишет Focus Online. Как отмечает издание, у такого решения есть негативные последствия: во-первых, позитивное воздействие пакета будет ограничено, а во-вторых, произойдёт дальнейшее расширение и без того громоздкой социальной системы Германии.



AP

На первый взгляд, министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру и его партии «Свободные демократы» удалось продавить свою линию в рамках третьего финансового пакета помощи, пишет Focus Online. Издание напоминает, что Линднер обещал «массивный» пакет для финансовой разгрузки во всех слоях общества: и выделенная в итоге правительством сумма €65 миллиардов действительно заслуживает термина «массивная».

При этом канцлер ФРГ Олаф Щольц изначально обещал «очень точечный, учитывающий индивидуальные нужды» пакет помощи, пишет Focus Online. Однако после долгих переговоров немецкая правящая коалиция выбрала вариант с широкомасштабным пакетом: в его рамках все, кто попадает под определённые критерии, получат помощь, вне зависимости от того, нуждаются они в ней или нет.

Однако в итоге получилось так, что пакет помощи получился в духе социал-демократов и зелёных, отмечает Focus: как можно больше денег для как можно более широкого круга граждан. «Свободные демократы» лишь предотвратили худший для себя сценарий, заключавшийся в повышении налогов. При этом помощь не носит конкретного, индивидуального характера, обещанного Щольцем, пишет издание: к примеру, все пенсионеры и все студенты получат одинаковые выплаты. То же самое касается и дополнительных пособий на детей.

Как пишет Focus Online, Германия переживает непростые времена, когда многие люди зависят от государственной помощи. Инфляция и резкий рост цен на газ особенно сильно бьют по трудящимся со средним уровнем достатка. Пакет помощи в €65 миллиардов действительно массивен, но его воздействие будет ограниченным, считает издание. Причина состоит в том, что эти средства будут распределяться не индивидуально, а слишком крупномасштабно. Кроме того, подобная мера приведёт к долгосрочному расширению и без того громоздкой немецкой социальной системы.