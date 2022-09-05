Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц дали совместное интервью после слухов о вражде с Викторией

23-летний шеф-повар Бруклин и 27-летняя наследница миллиардов Никола дали долгожданное совместное интервью и, наконец, рассказали об отношениях с остальными членами семьи Бекхэм. Отметим, что последние месяцы ходили слухи, что девушка враждует со свекровью Викторией Бекхэм, из-за чего Бруклин и вовсе не общается с матерью. Похоже, это не совсем так — по словам юноши, он регулярно видится со всеми родственниками.

У моей мамы всегда был дом, полный мальчиков, пока не появилась Харпер (прим. младшая и единственная дочь Бекхэмов). Я люблю смотреть с папой футбол, и проводить время с братьями, – сказал он в диалоге с гонконгским Vogue.

Бруклин выразил сожаление по поводу того, что не смог присоединиться к родителям в недавней поездке во Францию, а также встретиться с Дэвидом и Викторией, когда летом те были проездом в Лос-Анджелесе. Также старший сын Бекхэмов рассказал, какими видит своих братьев и сестру.

Харпер — самая громкая, Круз — самый смешной, а Ромео — самый энергичный, – подчеркнул он.

Отметим, что 27-летняя Никола Пельтц фактически уже успела опровергнуть слухи о конфликте с Викторией Бекхэм в интервью изданию Variety. Впрочем, теперь мы знаем и мнение самого Бруклина Бекхэма.

Напомним, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм связал себя узами брака со своей возлюбленной – дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца в апреле этого года. Торжественная церемония, давшая старт трехдневным гуляниям по случаю свадьбы, состоялась в роскошном поместье Монсоррель в Памл-Бич стоимостью 103 миллиона долларов. Для молодоженов и их гостей (а и насчитывалось около трех сотен), на побережье океана возвели три огромных белых шатра. В одном из них Никола готовилась произнести клятву верности будущему супругу согласно еврейским традициям. Примечательно, что ночь перед церемонией влюбленные провели порознь. Среди многочисленных гостей были замечены звезда “Отчаянных домохозяек” Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, бывшая “перчинка” Мел Би и телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи.