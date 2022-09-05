Лаконичная база и правильный леопард: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

12 STOREEZ

Бренд представил капсулу GI (Golomazdina Irina) — выбор Ирины Голомаздиной, креативного директора марки. Она собрала в одной капсуле изделия, которые наиболее точно отражают ее стиль и подход к формированию гардероба. “Это инвестиция в гардероб, развитие вкуса, развитие базы”, — рассказывает Ирина. Первая коллекция наполнена ощущением уюта и тепла осеннего вечера — это отражается в цветах и тканях. Среди ключевых моделей — жакет и юбка Courage с леопардовым принтом, платье Illusion, пальто Eternity из кашемира, пиджак и брюки из фактурной кожи Grain и другие.

UNiiZE

В осенне-зимнем кампейне российского бренда героиня возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы вновь наполниться силой родных краёв. Дизайнеры UNiiZE сделали упор на тактильные ощущения, наполнив коллекцию изделиями из мягкого трикотажа, фактурной экокожи и рельефного вельвета. Образы гармонично сочетают в себе монохромные элементы с моделями в классическую клетку. Главными источником вдохновения при выборе цветов послужила природа – со всем богатством осенних красок.

ПАЧЕ

Российский бренд представил новую имиджевую кампанию, героями которой стали как маленькие, так и взрослые модели – Ирина, Женя, Катя и Надя. В съемке были задействованы универсальные лиф-топы, бикини и слитные купальники. Любую модель можно сшить на заказ для детей любого возраста. Цветовая палитра варьируется от пудрового, оливкового, нежно-голубого, черного, белого и светло-бежевого до оттенка лисы, перламутровой сливы, алого и розового.