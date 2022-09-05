Мнение: Как коммунисты выпили Аральское море
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Как коммунисты выпили Аральское море
Аннотация:
Одно из преступлений, которое приписывают СССР, — это надругательство над нашей экологией.
Было у нас Аральское озеро (настолько огромное, что его назвали морем), а после коммунистов от него осталась лишь лужа в пустыне.
По крайней мере, так нам твердят со школьной скамьи и рассказывают в интернете.
Чем же красным так не угодило Аральское море? Разберёмся в нашем новом видео.
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Источник: Colonel Cassad
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