Мнение: О великих бедах Мелкобритании… Карма настигает?

Со времён генералиссимуса Александра Суворова русским людям неизменно «гадит англичанка». По-наглому так, даже во дворах и в подъездах (воспитанные питерцы сказали бы — «в парадных»). Лишь иногда ей помогают француз, немец, турок, поляк, Рокфеллеры, Обама…

Но потом — опять она, всё она!

Последствия налицо: #Россия по уши в… той самой субстанции. Да так, что и следующему поколению не отмыться. Но есть и «хорошая новость». «Ответка» прилетела…

Не секрет, что в нынешнем геополитическом кризисе Великобритания занимает крайне жёсткую позицию по отношению к России. Причём, в отличие от столь же непримиримых поляков и прибалтов, имеет легион возможностей не говорить, а действовать. Или, как говорят нынешние путриоты, «гадить».

Но вот прямо сейчас, почти «в прямом эфире» за это всё наблюдается расплата. В самом грубом, чисто материальном смысле слова. «Англичанке» (и англичанину тоже) приходится платить.

По данным #МВФ, именно британские домохозяйства больше всего пострадали в Западной Европе от энергокризиса.

Причина в том, что Великобритания сильно зависит от газа для обогрева домов и производства электроэнергии. Кроме того, в Соединённом Королевстве наименее энергоэффективные дома в Западной Европе. В стране, где настоящие морозы случаются лишь раз в несколько лет, многие жилые помещения не имеют не только хорошей теплоизоляции, но и даже двойных стёкол. Для них и –10 °C уже критично.

И хотя британцы в целом привычны к холодам: спать в свитерах для многих — норма жизни, а прохладный душ по утрам — часть национального характера, всему есть предел. Одно дело снижать температуру в спальне до 13-14 °С и совсем другое — до 6-8 °С.

Также можно вспомнить, что и в «тучные» годы, когда о «путинском» энергокризисе не было и речи, тема топливной бедности регулярно всплывала в британских СМИ. Из которых читатели с удивлением узнавали, что несмотря на всё процветание UK, из года в год в холодные сезоны небогатые люди, чтобы сэкономить #деньги, подолгу сидят в общественных местах вроде библиотек или кафе. Многие рано ложатся спать, чтобы согреться, а также используют обычные свечи для одновременной экономии на электричестве и отоплении. Отчего порой случаются пожары.

То есть, как-то сильнее обычного сэкономить на отоплении у англичан в эту зиму не выйдет. Особенно, если та окажется суровее привычной. А значит, давление на покупательную способность бюджетов английских домохозяйств, скорее всего, продолжится.

На первый взгляд, кажется, что «потеря» 8% семейных финансов — это немного. Но проблема в том, что сейчас большинство домохозяйств Соединённого Королевства «погрязли в долгах или находятся в очень неустойчивом финансовом положении». Сказались последствия ковида, а также привычка или необходимость жить от зарплаты до зарплаты впритык. По прогнозам благотворительной организации National Energy Action, уже «в октябре 8,2 млн британских домохозяйств могут оказаться в топливной бедности — это каждое третье (домохозяйство)». Это произойдёт, если средний годовой счёт за электроэнергию достигнет 3250 ф. ст. Но эксперты Bloomberg ожидают, что с 1 октября среднегодовые счета за свет уже превысят 3500 ф. ст., а к зиме почти удвоятся (+80%).

В среднем избыточная смертность в зимний сезон из-за топливной бедности достигает в Великобритании 25-30 тыс. чел. Исторический максимум был установлен в сезоне 1950-1951 гг.: 106 тыс. смертей по причинам, прямо или косвенно связанным с дефицитом тепла.

Неужели нынешний год его перекроет?

Но даже если это, не дай Бог, произойдёт, станет ли в британской политике больше «реализма»?

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