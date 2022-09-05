 

Число погибших на Ключевской сопке туристов достигло восьми человек

05.09.2022, 3:47, Новости дня
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Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке туристов возросло до восьми человек, сообщили в правительстве региона.

«Количество [погибших] увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям», – приводит ТАСС слова источника в правительстве края.

В субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Ранее сообщалось, что на Ключевском вулкане Камчатки погибли, по предварительным данным, пять туристов. В воскресенье число погибших при восхождении туристов достигло шести человек.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, поднимавшиеся на вулкан, погибли на высоте около 4150 метров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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