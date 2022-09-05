Появились данные о возможности досрочной передачи стратегической АПЛ флоту

Передача атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») флоту, по оптимистичному сценарию, может состояться «под елочку», то есть до завершения 2022 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Стратег «Генералиссимус Суворов» в настоящее время находится на испытаниях в Баренцевом море. По их итогам по оптимистичному сценарию его передача флоту может состояться «под елочку», то есть до завершения текущего года, по пессимистичному – в 2023 году», – приводит слова источника ТАСС.

Подлодка «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А» (проектант – Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Крейсер заложен на судостроительном заводе «Севмаш» 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ). С его прибытием в боевом составе ТОФ будут четыре субмарины проекта 955/955А.

К настоящему времени корабелы «Севмаша» передали Военно-морскому флоту РФ пять подлодок проектов «Борей/Борей-А» – три первого и два второго. В разных стадиях строительства и на испытаниях находятся еще пять ракетных крейсеров проекта «Борей-А». Могут быть законтрактованы еще две субмарины этого класса.

Основное оружие стратегических ракетоносцев проекта «Борей/Борей-А» – 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

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