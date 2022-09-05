Елизавета II вновь отказалась от посещения любимых мероприятий из-за проблем со здоровьем

Королева не впервые за последний год отказывает себе как в привычных удовольствиях, так и в публичных выходах, из-за преклонного возраста. Теперь на официальных мероприятиях ее заменяет будущий король, принц Чарльз. В предстоящие выходные Ее Величество не сможет появиться в Бремаре, Шотландия, на королевском совете по смене премьер-министра, а также пропустит любимые Хайлендские игры, которые проходят там же, в Мемориальном парке принцессы Ройял и герцога Файфского. Отметим, что соревнования в той или иной форме проводятся уже почти тысячелетие и являются одним из главных событий в календаре монарха. По словам инсайдеров, Елизавета “тщательно взвесила” свое решение пропустить это грандиозное мероприятие.

Впрочем, переживать не стоит. Источники, близкие ко дворцу, подчеркнули, что присутствие на мероприятиях в Бремаре предполагает не только проблему транспортировки королевы, но и длительное пребывание пожилого монарха на публике — в течение нескольких часов Елизавете придется сидеть на одном месте. Так что наблюдать с трибун за метанием шашек и перетягиванием каната будет 73-летний принц Чарльз.

Впрочем, он же примет отставку Бориса Джонсона и назначит нового премьер-министра Великобритании. Отметим, что такое важное событие монарх впервые пропустил более века тому назад. Это был прадед королевы, Эдуард VII. Тогда король отказался прерывать отпуск ради исполнения обязанностей и в итоге формировал правительство в своем гостиничном номере на юге Франции.

Инсайдеры издания The Sun также сообщают, что в последние выходные Чарльз частенько наведывался с визитом к матери, что вызывает серьезные опасения среди элит. Отметим, что сейчас королева традиционно отдыхает в замке Балморал, и должна вернуться в Лондон осенью. Кстати, официальный прием, посвященный ее приезду, она провела в своих покоях в частном порядке.

Кстати, Ее Величество официально приглашала в Шотландию младшего внука, принца Гарри, и его супругу Меган Маркл. Впрочем, те отказались по неназванным причинам, а немногим позже на Spotify появился авторский подкаст Меган “Архетипы”, который уже подвергся критике. Как и новое интервью герцогини изданию The Cut — интересно, читала ли его Елизавета?