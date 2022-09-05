Спорт и блог: Анна Хилькевич рассказала, как связаны два главных тренда последних лет

О связи спорта и медиа

По мнению актрисы и блогера, в спорте очень важно везение, но нужно понимать, что это вещь сложносочиненная – состоит из множества факторов, которые необходимо “взрастить в голове”. Но одного везения недостаточно, чтобы попасть в топ – тут нужен коктейль из удачи, трудолюбия, уверенности в победе и легкого отношения к проигрышам.

Рецепт успеха в шоу-бизнесе, кино, телевидении и блогинге точно такой же. Если фортуна благоволит – это прекрасно, но ее важно правильно использовать и самому включаться в активную работу на пути к поставленной цели.

О влиянии спорта на повседневную жизнь

В буднях Анны очень много спорта – и так было с детства. Сейчас она занимается спортом минимум 2-3 раза в неделю, при этом вся ее жизнь и без того очень активная – съемки в кино, а также в реалити, где физическая подготовка очень важна: участники постоянно бегают, прыгают, плавают или проходят другие испытания. Анна Хилькевич отметила, что спорт очень помог ей в шоу “Форт Боярд” и “Звезды в африке”.

Девушка также регулярно участвует в популярных состязаниях (“Стань человеком”) и чувствует себя наравне с друзьями мужского пола.

Спорт невероятно дисциплинирует – это однозначно, – говорит Анна. – Он развивает не только тело, но и силу духа, силу воли. Человек, занимающийся спортом, в большей степени заботится о своем теле, здоровье и организме в целом. Все это – проявление любви к себе. Спорт – часть меня. Он дает силу, энергию, помогает порой переживать сложные психологические моменты, к тому же это возможность интересно проводить время.

И действительно, спорт в наши дни – это не только скучный бег по дорожке и упражнения с гантелями. Тренировка на серфе или вейкборде тоже достаточно высокоинтенсивная – а эти виды спорта и отдыха последние годы широко распространены и в России.

О блогинге и современных инфлюенсерах

Интернет любит ярких, креативных, смелых. Блогинг развивает креативное и даже критическое мышление, а также организаторские способности. От молодого поколения часто можно услышать, что нет ничего невозможного. И Анна с этим согласна – все “дано” и “не дано” у нас в голове. Для молодых, по ее мнению, точно не существует границ – они открытые, гибкие и энергичные.

Как показывает опыт, важно, чтобы человек был интересным, харизматичным, – считает Анна. – Небольшие особенности в речи или внешности сейчас даже приветствуются. Миру надоели псевдоидеальные люди. Настоящий блогер не должен бояться или стесняться. Он рискует, действует и работает играючи – делает то, что хочет, включаясь на полную и не боясь конкурентов.

О конкурсах

Анна обычно не принимает участия в конкурсах – лишь изредка поддерживает забавные флешмобы в социальных сетях.

В августе в качестве амбассадора YAPPY девушка совместно с “Матч ТВ” запустила большой конкурс – участники должны были снять видео, на котором они занимаются спортом и читают скороговорку одновременно. Ролик нужно было выложить в свой аккаунт в YAPPY под хэштегом #yappyнаматче.

Авторы роликов с наибольшим количеством лайков получили финальное задание, итоги которого Матч ТВ подвел вместе с Анной. Главным призом для двоих начинающих блогеров YAPPY – физика Владислава Шевцова и комика Лены Терновой – стал выход в эфир спортивного телеканала, в том числе возможность подготовить эксклюзивный вертикальный репортаж с футбольного матча.

Это первый подобный опыт, но в целом, когда зарегистрировалась в YAPPY, я начала очень часто снимать коллабы с другими блогерами и артистами, – говорит Анна. – В этом смысл соцсети – объединяться, чтобы создавать совместные, удивительные, классные, креативные видео.

Кстати, ранее в рамках эфира Анна также поделилась опытом с блогерами-новичками: она порекомендовала снимать ролики ежедневно и постоянно прокачивать творческий потенциал.

Надо понимать, что это работа. Сначала это сложно: ты не понимаешь, как это делать, и заставляешь себя. Но потом ты обнаружишь, что в любом месте можешь что-то придумать и снять, – отметила амбассадор YAPPY.

О контенте, который заходит зрителю

Ролики Анны очень жизненные – они о ситуациях, которые происходят с нами ежедневно. Но важно понимать – ничто в мире не стоит на месте, даже контент постоянно трансформируется в зависимости от изменений в мире и даже жизни одного блогера.

Ставку Хилькевич сделала на юмор. Злободневные ролики она снимает в развлекательном формате, чтобы вызвать позитивную эмоцию. Сценарий и постановка специально очень просты: с понятным роликом проще сделать коллаборацию, а чем больше коллабораций – тем популярнее аккаунт.

Коллаборации – это фишка YAPPY, – заявляет Анна. – Здесь они очень популярны, потому что функционал платформы делает сотворчество доступным каждому. Коллабы позволяют создавать контент с любым человеком, даже со звездой. Ты не ограничен в поиске, тебе не могут отказать. Если ты придумал интересное видео – сделай его. Этим и уникален YAPPY. Он не ограничивает и дает много творческих инструментов для того, чтобы быть популярным.

Увлечения Анны – спорт и блогинг – во многом перекликаются. Однако каждое из них не одиночная, а командная гонка. Ты обязан быть всегда в курсе происходящего в твоей индустрии, понимать, что происходит в мире, находить интересные фишки, создавать тренды.

И если спортсмен всегда может обратиться к тренеру, то блогеру часто помогает сама площадка. В YAPPY все создано для того, чтобы блогеры могли “прокачать” свою креативность: на платформе есть больше двух миллионов вдохновляющих видео для коллабораций, инфлюенсеры и звезды, с которыми можно поработать напрямую, и уникальный функционал, позволяющий быстро создавать и продвигать креативный контент.