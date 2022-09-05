Die Welt – массовые протесты в Чехии показывают, чего стоит ждать Германии

Массовые протесты в Чехии, на которые в субботу вышло около 70 тыс. человек, недовольных политикой правительства и ростом цен на энергоносители, показывают, что, возможно, ожидает Германию в скором будущем, пишет немецкая газета Die Welt. Различные группы в Германии также призывают к проведению протестных демонстраций из-за высоких цен на электричество и мобилизуют силы для «жаркой осени», которая может объединить левых и правых.



AP

В субботу Чехия пережила то, с чем Германия ещё может столкнуться: десятки тысяч людей в Праге вышли на демонстрацию против роста цен на энергоносители и чешского правительства, пишет немецкая газета Die Welt. К проведению митинга призвали правые экстремистские партии и Коммунистическая партия.

По данным полиции, на демонстрации под лозунгом «Чехия прежде всего» на центральной Вацлавской площади собралось около 70 тыс. человек, выступивших с протестом против инфляции, вызванной энергетическим кризисом, прививок от коронавируса и приёма мигрантов.

Демонстранты требовали отставки правоцентристского правительства премьер-министра Петра Фиалы, которое находится у власти только с декабря. «Лучшее для украинцев и два свитера для нас», — значилось на одном из баннеров. Таким образом, граждане обвинили правительство в том, что оно поддержало Украину санкциями против России, но не помогло чехам, которые из-за этого пострадали от резкого роста цен на отопление.

По словам Фиалы, субботняя демонстрация была организована «пророссийскими людьми, близкими к экстремистским позициям», чьи интересы противоречат интересам Чешской Республики. «Очевидно, что на нашей территории ведутся российские пропагандистские и дезинформационные кампании, и некоторые люди просто прислушиваются к ним», — заявил глава чешского правительства.

Цены на энергоносители сейчас растут по всей Европе, поскольку из-за военных действий на Украине ЕС покупает значительно меньше природного газа у России, отмечает издание. В Германии различные группы также призывают к проведению протестных демонстраций. Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на электроэнергию. Левая партия и АдГ мобилизуют силы для «горячей осени».

Уполномоченный Левой партии по востоку страны, депутат парламента Лейпцига Сёрен Пельманн, объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом «Горячая осень вместо дрожи от страха». Ультраправые «Свободные саксы» планируют присоединиться к протесту левых и провести свой собственный митинг.

В свою очередь лидеры партии АдГ Тино Хрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: «Горячая осень вместо дрожи от страха» дополнен лозунгом «Наша страна прежде всего!», пишет Die Welt. Как отмечает издание, этот девиз напоминает политический ориентир Дональда Трампа: «Америка прежде всего».

Защитники конституции уже выразили опасения, что в Германии, как и в Чехии, правые и левые группы могут выйти на улицы вместе. «По сравнению с этим, то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, больше похоже на детский день рождения», — считает президент Ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер опасается, что демонстрации будут использоваться в своих целях экстремистами, и призывает не допустить такого слияния.

Чешская Республика, которая сейчас председательствует в ЕС, приняла около 400 тыс. военных беженцев с Украины и в значительных масштабах поставляла в страну военные товары и гуманитарную помощь, напоминает немецкая газета. В пятницу правительство Фиалы пережило вотум недоверия в парламенте, запрошенный популистской партией ANO бывшего главы правительства Андрея Бабиша и ультраправой партией, пишет Die Welt.