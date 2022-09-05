Исследование: просто посидеть и подумать вам понравится больше, чем кажется

Японские специалисты выяснили, что просто посидеть и подумать может быть намного приятнее, чем кажется. Достаточно отложить смартфон в сторону и расслабиться.

Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев, которых попросили предугадать, насколько приятно им будет просто сесть и посидеть без смартфона, компьютера и телевизора. Затем их поместили в комнаты без раздражающих и отвлекающих факторов на 20 минут.

В результате стало известно, что практически все недооценили положительное влияние такого времяпровождения. Многие сообщили о положительном опыте, полученном в процессе исследования.