 

Исследование: просто посидеть и подумать вам понравится больше, чем кажется

05.09.2022, 2:53, Разное
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Японские специалисты выяснили, что просто посидеть и подумать может быть намного приятнее, чем кажется. Достаточно отложить смартфон в сторону и расслабиться.

Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев, которых попросили предугадать, насколько приятно им будет просто сесть и посидеть без смартфона, компьютера и телевизора. Затем их поместили в комнаты без раздражающих и отвлекающих факторов на 20 минут.

В результате стало известно, что практически все недооценили положительное влияние такого времяпровождения. Многие сообщили о положительном опыте, полученном в процессе исследования.


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