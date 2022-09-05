Дженгиз Джошкун: новая звезда “Содержанок” и секс-символ турецкого кино

Дженгиз Джошкун — популярный в Турции актер и до недавнего времени был известен ролями воинов в исторических и художественных драмах. Он полюбился зрителям благодаря парадоксальному сочетанию брутальной внешности, истинной маскулинности и настоящей мужской силы с внутренней хрупкостью, невыразимой чувственностью и яркими голубыми глазами, что большая редкость для мужчин в Турции.

В судьбе Дженгиза много редких вещей. Не каждый актер может сказать, что он начинал свою карьеру… как баскетболист! Но учитывая рост Джошкуна — 188 см — это логичный ход. После чего последовал переход в модельный бизнес. И уже затем он увлекся актерской деятельностью.

Когда актеру исполнилось 40 лет, он решил отбросить молоты и мячи и заняться исследованием более мощного мужского оружия — обаяния романтического героя. Наш зритель познакомится с его героем Хамидом в спин-оффе сериала START «Содержанки. Перезагрузка». Ранее он снимался в международных рекламных проектах, но в интернациональном кино впервые получил опыт в России.

«Содержанки» — популярный провокационный сериал об изнанке светской Москвы. Первый сезон вышел на START в марте 2019 года и стал одним из самых обсуждаемых событий в российской киноиндустрии. Место действия первых трех сезонов — Москва, нового — Санкт-Петербург. Именно в культурную столицу отправился Дженгиз на съемки сериала.

Как вы, Дженгиз?

Хорошо, спасибо, немного устал, потому что мы вчера всю ночь снимали, я добрался до отеля только к пяти утра, но удалось поспать лишь пару часов — белые ночи в Санкт-Петербурге влияют на мой организм. Он в недоумении проснулся: раз светло — нужно бодрствовать!

Признайтесь, это того стоило?

Совершенно точно! Было удивительно стать свидетелем такого природного явления, как белые ночи. Даже несмотря на то, что это нарушило мой сон.

Вы впервые в России?

Да, в Москве еще не был, возможно, в следующий раз. Уверен, там тоже есть что посмотреть.

Как вам Петербург?

Он меня впечатлил. Это потрясающий город. Он хорошо продуман и очень чистый, а здания — как объекты искусства. Улицы очень широкие. Мне показалось, что там живут в основном молодые люди. В общем, со стороны гостя из Турции — Санкт-Петербург выглядит как великолепное место для жизни.

Удалось осмотреть достопримечательности?

Лишь самую малость. Я прошелся по Невскому проспекту и вдоль Невы. Съездил в Петергоф — волшебное место, там так много золота, как будто я оказался в кино.

В каком? Можете сравнить с русским?

Честно говоря, когда смотрю фильмы, я обращаю внимание на сюжет, а не на место съемок и страну-производителя. Уверен, что я смотрел много русских картин, но, к сожалению, не смогу ни одну назвать.

Ну теперь, после участия в одной из них, уверена, вы запомните «Содержанок». Уже посмотрели?

Да, все три сезона не успел, но пару серий видел. Выглядит дорого, круто и сразу вовлекает. Сюжет крепкий, не провисает, актерская игра отменная. Было заметно, что материал качественный и на него выделен хороший бюджет.

Поэтому вы решили присоединиться к проекту?

Да. Он сильно отличался от всего того, что я делал раньше. Плюс мне очень хотелось получить международный опыт. Сериалы с моим участием выходили на Netflix, но мы снимали их в Турции на турецком языке, а тут все иначе. В общем, я подумал: классный сценарий, международный опыт и новая страна. Я остался крайне доволен беседой с режиссером Ламарой, и вот я в Санкт-Петербурге!

Что еще вы подумали о сюжете?

Что он интригующий. Да, в Турции другая культура. У нас фантастический кинематограф, но таких сериалов у нас нет. Все эти отличия не оттолкнули, а подтолкнули меня к нему. А еще он про жизнь русской элиты. Мне понравился сюжет и судьба моего персонажа. Не буду скрывать, мне хотелось вкусить жизни миллиардера, узнать, каково это, когда у тебя так много денег. Я всегда знал, что во мне спит миллиардер, просто очень глубоким сном. (Смеется)

Да, обычно вы играете воина с мечом. Каково это— оказаться безоружным?

Знаете, я почувствовал себя таким легким! (Улыбается) И еще так гораздо комфортнее. Главное оружие моего героя в «Содержанках» — деньги. У него многомиллиардный бизнес, но его нельзя назвать неглубоким. Хамид — сложный драматический персонаж. Он очень романтичный и чувствительный. Не могу раскрывать деталей, но в его жизни случился страшный момент, после которого его преследует депрессия. Получится ли у него справиться с этим, зрители увидят.

Кстати, о «Содержанках». Расскажите, как вам работается на площадке?

Лишь слова благодарности и похвалы могу сказать всей съемочной команде. Они умеют работать! На площадке царила дружелюбная атмосфера. Мне показалось, что я всех этих людей давно знаю.

Вы упомянули режиссера сериала Ламару Согомонян. Как вам работалось под руководством женщины?

Это не первая женщина-режиссер в моей жизни. Считаю, что женщины эмоциональнее мужчин, поэтому более внимательны к деталям. Мне понравился стиль работы Ламары. Истинное удовольствие — трудиться под ее началом. Она очень дотошная, а я люблю такое. Уверен, что хорошее кино — в деталях. Если что-то упустишь, впоследствии не сложится картина целиком. Ламара уделяет много внимания мельчайшим деталям, поэтому от нее ни один слиток золота не спрячется.

На съемочной площадке вас сопровождает переводчик. Возникли ли проблемы с тем, что вы говорите на английском, а команда — на русском?

Нет, все предельно понятно. Ламара, актерский состав и сценаристы говорят на прекрасном английском. В других случаях мой чудесный переводчик очень быстро и без лишней воды все объясняет.

Вам было бы интересно продолжать сниматься в российском кино?

Конечно! Мне очень нравится опыт, полученный в России. Я открыт к предложениям. Поделюсь с вами: моя мечта — стать актером международного уровня. Кто знает, может, однажды я стану следующим Джеймсом Бондом. (Смеется)

Кстати, о международности. Ваши родители из Болгарии, то есть вас нельзя назвать стопроцентным турком, так?

Вообще-то можно! Мои родители из Турции, мой прадед перебрался из Анатолии (Турция) в Болгарию еще во времена Османской империи. В 1972 году мои родители перебрались обратно из Болгарии в Турцию, так что я родился уже в Турции.

А как правильно произносится ваше имя?

Дженгиз. Меня родители назвали в честь знаменитого Чингисхана.

Обычно у турков карие глаза, а у вас голубые.

Верно! Считаю это своим преимуществом. Знаете, я ведь единственный в своей семье с цветными глазами, у всех — карие. Только у прадеда были голубые. Так что я счастливчик!

Правда, что однажды продюсеры не дали вам роль султана в исторической драме «1453 Завоевание» из-за цвета глаз?

Да, было такое. Вместо этого отвели роль врага султана. Это был интересный опыт. Сейчас другое восприятие, но тогда считалось, что злодеи — люди с голубыми глазами. К счастью, для меня этот стереотип ушел в прошлое, теперь цвет глаз не имеет значения, ценятся только актерские способности. И такой подход мне нравится гораздо больше.

«Содержанки» известны своими любовными сценами. У вас есть такие?

У моего героя есть и другие способы художественного самораскрытия.

Подобные сцены противоречат вашим ценностям?

Нет, поскольку лично у меня нет слишком откровенных сцен. Что делает остальная съемочная группа, меня не волнует. Я занимаюсь только своей работой.

Давайте поговорим о любви. Что такое любовь — для вас и для вашего героя? Совпадает ли восприятие?

Лично для меня любовь — это то, чего ты не ждешь. Если ты любишь женщину, то принимаешь ее такой, какая она есть. С того момента, как ты начинаешь оценивать ее — эта черта нравится, а вот эта раздражает, — все, ты перестал ее любить. Потому что это не любовь, а контроль. И ты пытаешься ее изменить под себя. Так что, на мой взгляд, любовь — это принимать женщину такой, какая она есть. Все совершают ошибки. А любовь — это прощать их. Я верю в безусловную любовь. И мой герой тоже. Думаю, это нас объединяет. Наверное, поэтому я увидел в нем себя. Вот еще одна причина, по которой я согласился на эту роль.

Многие актеры говорят, что учатся чему-то новому у своих персонажей. Вам это тоже свойственно?

Нет, скорее наоборот, я учу Хамида, вообще-то я дал ему жизнь. (Улыбается) До моего появления он не существовал — я наделил его плотью и кровью. Он вышел из меня. Вот мой актерский метод. Я учитель всех своих героев. Верю в то, что в каждом из нас есть много разных частей, в том числе и во мне. Моя работа как актера — отыскать в себе нужную часть и создать с ее помощью требуемого героя.

Мы обсудили личную жизнь Хамида, но не затронули вашу.

Я не люблю об этом говорить.

Судя по соцсетям, у вас есть девушка, так?

Да. Она необыкновенная! Мне очень с ней повезло! Я счастлив, что она есть в моей жизни. Мы очень давно вместе. Пока не женаты, совсем скоро это исправим.

Некоторые ваши поклонники сравнивают вас с Джейсоном Момоа, что вы об этом думаете?

Не вижу внешнего сходства, но мне симпатичен его стиль. Он очень крутой! В нем есть что-то цепляющее.

Дженгиз, вам 40 лет. Возраст пугает вас?

Нет, для меня это просто цифра. Важнее то, как ты себя чувствуешь. Верю, что человек начинает стареть, когда бросает игры. Внутри каждого из нас ребенок, требующий внимания и веселья. Пока ты позволяешь ему играть, ты молод. А я никогда и не переставал играть. Я ведь всю жизнь играю. Поэтому я и стал актером. И буду продолжать это дело. Это убережет меня от старения.

Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье?

Да, я счастлив. И я хотел бы дарить счастье другим. Я верю, что счастье можно отыскать повсюду. Главное знать — что и где искать, что конкретно для тебя важно и сделает тебя чуточку счастливее. Главное, что меня делает счастливым, — что я и мои близкие здоровы. Мой собственный успех и возможность разделить его с любыми людьми — невероятно радует. Меня завораживает, что я могу влиять на судьбы других людей через экран, это еще одна причина, почему я пошел в актеры. Любовь поклонников, их письма со всех концов мира дарят неописуемые эмоции. Я надеюсь, что люди посмотрят «Содержанок» и станут чуточку счастливее.

А как же баскетбол, он больше вас не радует?

Да! Раньше он поднимал мне настроение, но сейчас, к сожалению, я больше не играю — времени не хватает на это. Но хватка осталась. Баскетбол у меня в крови. Каждый раз, когда вижу кольцо — бросаю мяч и попадаю. Даже без практики я все еще хорош.