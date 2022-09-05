Марина Федункив: 10 коротких вопросов

За какую детскую шалость вам до сих пор стыдно?

Обычно я стараюсь шалить так, что стыдно не мне, а за меня. (Смеется) Ну нет, стараюсь все-таки держать себя в руках. В детстве было дело, бабушкины родственники жили за границей и вот каким-то чудом, минуя “железный занавес”, они прислали ей шикарную шубу. Та, ясное дело, висела на отдельном месте в шкафу, воспринималась как настоящее сокровище и надевалась крайне редко и по большим поводам исключительно. Ну а в школе нам задали сделать сувенир для бабушек. Ну я логично прикинула, что раз бабушке так дорога шуба, то и сувенир нужно сделать из нее, чтобы он тоже был ценным. Потому я ножницами отрезала огромный кусок меха и сделала из него божью коровку. Думаю, это был первый раз в моей жизни, когда я видела бабушку совершенно шокированной. И причиной тому был не восторг от моего подарка…

У кого лучше чувства юмора – у вас или у мужа?

Мы органично дополняем друг друга. У Стефано с чувством юмора все супер.

Ваше шоу, премьера которого состоится в ноябре этого года, называется “Не Моника Беллуччи”. Кто из актрис был вашим кумиром и почему?

Эталоном для меня была Фаина Раневская. Мы, кстати, с ней родились в один день. Что касается шоу – премьера не в ноябре, это московский концерт запланирован на конце осени, а до этого мы с гастролями покажем шоу в других городах. Оно получилось очень смешное и яркое, надеюсь, зрители оценят.

Какую роль в кино вы мечтаете сыграть?

Трагикомичную. Но пока подходящий сценарий не нашелся.

Что вы делаете первым делом, когда возвращаетесь с гастролей?

Ложусь спать. Переезды сильно изматывают. А еще если и смена часовых поясов происходит, сон сбивается. Так что приходится дома восполнять.

Кто рулит у вас дома – вы или муж?

Наши животные. Да, часто все подчинено их воли и желаниям, и мы с этим миримся. Что касается нашего союза с мужем, после свадьбы я разрешила себе расслабиться – решила, ты мужчина, ты и рули. Сначала было сложно мне, не ему, ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни и потому совершенно не против, чтобы мужчина принимал ключевые решения. Тем более, у Стефано это отлично получается. Он менеджер от бога, с крутым аналитическим складом ума.

Мужей-итальянцев русские женщины считают идеальными. Вы согласны с этим? У вашего мужа есть недостатки?

За всех не скажу. Мой муж для меня идеал. Я восхищена не только его умом, но и моральными качествами. А за недостатки у нас отвечаю я. Хотя, если спросить Стефано – он тоже считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать. Вот такие мы друг для друга идеальные. (Смеется) А если серьезно, недостатки есть у всех, вопрос в том, насколько мы их принимаем. У моего супруга набор положительных качеств сильно перевешивает возможные отрицательные моменты, а потому последние малосущественны.

Какую детскую мечту вы исполнили во взрослом возрасте?

Я всегда мечтала, чтобы у меня был дом за городом. Я выросла в деревне, осталось множество теплых воспоминаний, связанных с детством. Я очень долго искала дом и совершенно случайно нашла такой, как хотела: деревенский, с колодцем по соседству. Этот дом чудом мне достался, много было желающих его купить. Собеседовали меня по полной программе, хозяин не был готов абы кому дом продать. Теперь живу за городом, как в детстве.

Если бы в сутках был лишний свободный час, на что бы вы его потратили?

На общение в социальных сетях с моими подписчиками. У меня потрясающая аудитория, очень добрая и отзывчивая. Они мне столько хороших слов пишут! Я бы сказала каждому, как ценю его внимание и поддержку.