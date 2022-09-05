Оптоволокно можно использовать для подслушивания удаленных разговоров

Эксперты из Китая выяснили, что с помощью оптоволоконных кабелей можно прослушать чужие разговоры людей, которые находятся около провода, даже за несколько километров от источника звука. В этом поможет устройство, разработанное учеными для проверки возможности шпионажа.

Прибор будут использовать не для незаконного сбора информации, а для поиска уязвимостей оптоволоконных сетей и поиска аппаратных и программных методов их блокировки и устранения. Оказалось, что данный тип кабелей не совсем безопасен с точки зрения конфиденциальности разговоров.

Оптоволокно используется для передачи данных в локальных и глобальных сетях уже не первый год и сейчас кабеля этого типа проложены практически везде. Найденная уязвимость представляет собой серьезную опасность для интересов не только обычных людей, но и компаний.