 

Оптоволокно можно использовать для подслушивания удаленных разговоров

05.09.2022, 1:30, Разное
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Эксперты из Китая выяснили, что с помощью оптоволоконных кабелей можно прослушать чужие разговоры людей, которые находятся около провода, даже за несколько километров от источника звука. В этом поможет устройство, разработанное учеными для проверки возможности шпионажа.

Прибор будут использовать не для незаконного сбора информации, а для поиска уязвимостей оптоволоконных сетей и поиска аппаратных и программных методов их блокировки и устранения. Оказалось, что данный тип кабелей не совсем безопасен с точки зрения конфиденциальности разговоров.

Оптоволокно используется для передачи данных в локальных и глобальных сетях уже не первый год и сейчас кабеля этого типа проложены практически везде. Найденная уязвимость представляет собой серьезную опасность для интересов не только обычных людей, но и компаний.


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