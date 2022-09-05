 

Medical Xpress: выявлена связь между воздействием синего света и старением

05.09.2022, 1:30, Разное
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В процессе новой исследовательской работы специалисты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что синий свет способен ускорить процессы старения организма, независимо от того, куда попадает освещение.

Эксперименты проводились научными сотрудниками Университета штата Орегон. Они использовали в качестве подопытных плодовых мушек дрозофил Drosophila melanogaster из-за схожести их клеточного строения с человеческим. На насекомых, которым было 2, 20, 40 и 60 дней воздействовали синим цветом.

Выяснилось, что негативное влияние этого типа освещения только усиливается с возрастом. Синий свет приводит к сокращению жизни из-за нарушения процессов старения клеток организма.


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