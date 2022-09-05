Ксения Дукалис: “Быть не как все – нормально”

Ксения Дукалис – отличная ролевая модель для современных молодых людей: яркая, деятельная, целеустремленная. А главное – открытая. Ксения не стесняется говорить на откровенные темы и быстро реагирует на повестку дня.

Площадок для высказываний у нее тоже несколько: телеграм-канал с 90 тысячами подписчиков, шоу на YouTube “Есть тема”, где Дукалис берет интервью у знаменитостей, и совершенно противоположное ему шоу “Ксюша открывает мир”, в котором ее героями становятся люди из российской глубинки, выбравшие необычную профессию. Они открывают ей свой мир, а взамен она исполняет их мечту. В скором времени у нее появится новая площадка – онлайн-платформа ОККО и новое шоу “Секс. В поиске ответов”, где соведущим Ксении станет шоумен Андрей Бебуришвили.

Ксюша, у тебя шоу на YouTube, SMM-агентство, ты блогер и инфлюенсер, откуда в тебе столько энергии? Как ты заряжаешься?

Для меня работа – лучшая подзарядка и мотивация. Мне нравится сам процесс, нравится пробовать что-то новое. Но больше всего я радуюсь и заряжаюсь, когда вижу результаты своих трудов. Поэтому главный мой двигатель – любопытство, любознательность и любовь к достижению целей.

У тебя столько разных проектов. Как удается все везде успевать? Нет страха упустить что-то?

Нет. Во-первых, я все делаю не одна, вместе со мной работает классная команда, которой я доверяю, могу смело делегировать. Я всегда делаю что-то с кем-то и продвигаю идею сотрудничества и кооперации. Тот факт, что у меня много различных видов деятельности, и помогает мне не перегореть. Если одна моя площадка находится в более медленной фазе, я переключаюсь на другую, где результат есть быстрее.

Например: сейчас есть некоторые проблемы с выпуском моего лимонада. У нас не так быстро все идет: то цепочка поставок нарушается, то еще что-то. При этом я знаю, что в выходные могу поехать на гастроли, сыграть диджей-сет и моментально получить радость от своей работы.

Объемные брюки с защипами, Low Classic, однобортный жакет оверсайз, Low Classic, балетки с внутренней отделкой из овчины Like Heaven, Homies, Серьги-хупы Samba, Pichulik. Все – nuself.ruТы производишь впечатление человека, который быстро загорается. Какая новая идея последний раз не давала тебе уснуть?

За последнее время таких бессонных ночей было две. Первая – из-за мысли сделать новое шоу на YouTube, которое я хочу попробовать запустить, а вторая – из-за моего нового хобби – лепки из глины. Я недавно случайно попала на занятие, и мне очень понравилось. Теперь хочу заниматься.

В программе “Ксюша открывает мир” ты поднимаешь социальную тему. Довольно необычный формат для светской девушки. Расскажи, почему для тебя это было важно?

Лично я себя не идентифицирую как светскую девушку. Появление на ковровых дорожках я считаю скорее частью своей работы. Это не ключевой аспект меня. Мне было важно поднимать социальные темы, когда я поступила на журфак МГУ. И мне важно это делать сейчас.

Следует находить точки пересечения между людьми по всей стране и не забывать о том, что Москва – это не Россия. Нельзя судить о государстве по благосостоянию одного города или, наоборот, негативный момент одного населенного пункта причислять к неудачам всей страны. Мне хотелось показать моей аудитории, что интересные и классные люди есть в разных уголках России.

В первом выпуске ты рассказала о Екатерине Котельниковой – начальнике уголовного розыска по Чердынскому городскому округу. Как ты выбираешь героев?

Признаюсь честно, это очень тяжело. Первая проблема – люди в отдаленных регионах нас боятся. У них есть такой стереотип: журналисты приедут, наснимают и перережут весь материал так, чтобы оболгать.

Поэтому сначала мы проводим долгую подготовительную беседу. Благо уже есть несколько готовых выпусков. Мы их показываем, и люди понимают, что мы не ставим цели их унизить или оклеветать. У нас все очень по-доброму. Героев я ищу по открытым пабликам или “ВКонтакте”. Обычно отталкиваюсь либо от региона, ищу конкретно там выдающихся людей, либо от необычной профессии, которая мне любопытна. Например, мне были интересны промышленные рыболовецкие суда, я искала их по всей России. Нашла. И теперь мы занимаемся бесконечным оформлением различных допусков, чтобы получить разрешение на съемку. Для меня в каждом герое главное, чтобы он сильно любил свою работу и горел своим делом.

Серьги-хупы Magi, Pichulik, Двухслойное платье миди Bacall, Aeron. Все – nuself.ruТы частый гость на светских событиях. В чем для тебя их прелесть?

Для меня прелести только две. Первая — это то, что на светских вечеринках я вижу своих друзей и знакомых, с которыми давно не виделась. А вторая — я просто очень люблю наряжаться, для меня выход в свет – возможность красиво одеться.

Ты говорила, что через одежду человек может транслировать свои мысли. А что сейчас транслирует твой гардероб? Как бы ты описала свой стиль?

Не могу сказать, что у меня есть какой-то конкретный стиль, которого я исключительно придерживаюсь. Но что точно знаю – я фанат костюмов и элегантного шика. Мне нравятся простые вещи, но чтобы они были необычного цвета или с принтом. Я уважаю классику, понимаю необходимость традиций, но мне важно добавлять в образы что-то новое и яркое. Это и есть наиболее частый месседж в моих нарядах.

Ты сотрудничала с Gucci, играла на вечеринках Chanel. Какое место в твоей жизни занимает мода?

Для меня мир fashion — это определенный вид искусства, и особенно от кутюр. Мода – это высказывание и отражение современности. И я искренне получаю удовольствие, глядя на хорошие кутюрные показы. Что-то оттуда беру себе на заметку и иногда даже для декораций. Показы Louis Vuitton, например, всегда оформлены как настоящие арт-инсталляции, с невероятным музыкальным сопровождением и сумасшедшими декорациями. То же самое демонстрирует и дом Gucci. Меня это очень вдохновляет.

Объемные брюки с защипами, Low Classic, однобортный жакет оверсайз, Low Classic, балетки с внутренней отделкой из овчины Like Heaven, Homies, Серьги-хупы Samba, Pichulik. Все – nuself.ruПриток аудитории и популярность пришли к тебе после шоу “Подруги”, где вы с девочками открыто говорили на тему секса. Как ты думаешь, почему шоу имело такой успех?

Мне кажется, успех “Подруг” заключался в том, что мы обсуждали не просто секс. Людям не хватало именно комбинации между искренностью, личным опытом, откровенностью, связанной с сексуальностью и женским, прости господи, взглядом. (Смеется) Из-за того что мы с девочками разные, но не боялись делиться своими мыслями, ситуациями, в которые попадали, это очень подкупало, было для людей понятно и важно.

Ты открыто говоришь о сексе, о булимии, личных переживаниях и походах к психологу – эти темы в обществе до сих пор считаются табуированными. Как ты думаешь, почему у нас в стране не принято говорить открыто о своих проблемах?

Я не думаю, что это только у нас в стране не принято. До недавнего времени везде об этом старались умалчивать. Просто сейчас все больше и больше вещей мы можем открыто обсуждать, и это уже не кажется чем-то таким странным или запретным. У нас в стране была своя определенная система, этакий культурный код: мы не выносим сор из избы, а держим все в себе. Если у тебя что-то не так, как у остальных, это значит, что ты слаб, ты не смог. Вот это одна из причин. В принципе, я думаю, что их гораздо больше.

Тебе 27 лет. Как бы ты охарактеризовала свое поколение. В чем ты видишь его большой плюс, а что ему не хватает?

Лично я себя отношу наполовину к зуммерам, наполовину к миллениалам. Я такой поздний миллениал. Это поколение местами потерянное, местами разрываемое тем, что им досталось от родителей. При этом не до конца понимающее, на что это можно заменить. Ищущее поколение. Поколение, которое успело почувствовать независимость, радость нулевых и свободу интернета. И сейчас чувствует, как это все уходит из-под ног. На самом деле очень интересная, прошедшая огонь, воду и медные трубы у нас сейчас молодежь.

Укороченный трикотажный джемпер Lena с завязками по низу, Róhe, трикотажная юбка-карандаш Miro с завязками на поясе, Róhe, серьги-хупы Samba, Pichulik. Все – NuseLF.ruЧем она интересна лично тебе?

Тем, что за ними будущее. Я смотрю на свою аудиторию, мне нравится, что она любознательна. Мои подписчики умеют вести споры, умеют общаться, даже если не согласны с мнением друг друга. И они неагрессивны – это для меня очень важно. А еще они постоянно работают над тем, чтобы стать лучше.

На ОККО вышло новое шоу “Секс. В поиске ответов”, где ты выступаешь в качестве ведущей вместе с Андреем Бебуришвили. Есть разница в обсуждении интимных тем с подругами и с мужчиной?

С Андреем мы давно знаем друг друга, он мне уже как подруга, поэтому мы спокойно и без стеснения можем что-то обсуждать. (Улыбается) Но если бы это был молодой человек, которого я встретила впервые, все было бы сложнее. В первую очередь из-за того, что у мужчин несколько другие представления о том, каким должен быть секс, и кто такой “настоящий мужчина”. А во-вторых, у всех есть свои тараканы в голове. Например, Андрей считает, что нельзя использовать игрушки в постели, что ты должен делать все сам, тем, что тебе дано. Мне кажется, это немного упрощение и сведение к себе. Но в целом сложностей вести программу о сексе с мужчиной у меня нет.

Расклешенные брюки Dali с широкими отстрочками-лампасами, Róhе, удлиненный жилет оверсайз Annette, Róhe, сандалии с бусинами, Low Classic, серьги-хупы Samba, Pichulik. Все -NuseLF.ruРасскажи, какие темы тебе лично было важно поднять на шоу?

Истории первого секса и вопрос защиты от заболеваний, передающихся половым путем. Если честно, это две для меня самые важные темы, касающиеся секса. Моя аудитория — молодежь, и я бы хотела, чтобы она научилась заботиться о своем здоровье. Когда я входила в половую жизнь, был уже какой-то просвет, но слабый.

Слава богу, у меня нет никаких заболеваний, но, например, тот же вирус папилломы гуляет широким шагом по постелям россиян. А есть ВИЧ — он страшнее. Поэтому мне было важно обсудить контрацепцию, а также то, что быть девственником до какого-то возраста – нормально. Главное, четко понимать — это твой выбор. Не нужно лишний раз себя нервировать и задавать вопрос: а может, я недостаточно хорош, ведь все вокруг уже это сделали, а я нет.

Укороченный трикотажный джемпер Lena с завязками по низу, Róhe, трикотажная юбка-карандаш Miro с завязками на поясе, Róhe, серьги-хупы Samba, Pichulik. Все – NuseLF.ruТы открыто говоришь о сексе на всю страну в интернете, но о своей личной жизни предпочитаешь молчать. В феврале ты объявила о том, что “фемку взяли замуж”. Расскажи, когда вы планируете свадьбу? Уже решили, какой она будет?

Свадьба пройдет 19 августа в Армении, и сейчас я активно занимаюсь ее организацией. Она будет относительно небольшой. Потому что свадьба в Армении и слово “небольшая” плохо смотрятся в одном предложении. Мы решились сделать ее в стилистке 80-х, добавить элегантного шика. Вот такие у меня ориентиры.

Мир быстро меняется. Что было привычным еще год назад, сейчас кажется чем-то нереальным. Ты быстро приспосабливаешься к обстоятельствам, тебе свойственна рефлексия?

Да, сейчас все мировые изменения чувствуются особенно остро. С годами начинаешь меньше верить в какие-то далекие волшебные страны, идеальные решения и людей, которые по волшебному мановению палочки сделают все так, как должно быть.

Ты смиряешься с неидеальностью и шероховатостью этого мира и с каждым днем все лучше понимаешь, как тебе жить, чтобы оставаться верной себе, своим принципам чести и достоинства. Когда я была помоложе и видела несправедливость, меня это расстраивало, я не могла действовать и замирала. Сейчас такого нет. Я понимаю, что мне надо продолжать работать, и надеюсь, что это как-то повлияет на мир вокруг. Хочется в это верить.

В конце августа тебе исполнится 28. Как бы ты хотела провести этот день?

Я планирую лежать на шезлонге, любоваться красивым обручальным кольцом, смотреть на своих новых родственников и друзей, которые останутся после свадьбы, и говорить: “Господи, как хорошо, что в этом тоннеле из тьмы есть такой свет в конце, я буду к нему всегда стремиться”.

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Фото: Федор Битков

Стиль: Павел Андреев

Мейкап: Анна Монахова

Причёска: Дмитрий Абрамович

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Константин Терентьев

Ассистент стилиста: Ирина Маринина

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова