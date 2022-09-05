Арсений Робак о звездном отце, школе-интернате и сериале “Жиза”

Арсений, во-первых, хочется поздравить с режиссерским дебютом. Во-вторых, спросить – как тебе в новом для себя амплуа?

Волнительно. Когда ты просто актер, за тобой приезжает машина, на съемочную площадку привозит, ты сидишь в своем вагончике в ожидании сцены, потом отыграл и уехал – все.

В режиссуре все иначе?

Больше ответственности – это точно. Но, честно говоря, на счет режиссуры у меня никогда не было особых амбиций. К Владимиру Хотиненко, на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, я пошел только потому, что старшие коллеги посоветовали изучить профессию со всех сторон. Сам же я хотел заниматься больше продюсированием.

Тогда спрошу тебя как продюсера. Главные герои “Жизы” – это начинающие актеры. Не страшно ли было запускать проект без громких имен? За исключением, разумеется, твоего папы, актера Александра Робака, сыгравшего отца главного героя…

Мы честно говоря не думали о том, выстрелит проект или нет. У нас просто не было задачи. Делали все по любви, поэтому и подготовка была долгой, и кастинг строгий. На роль Якута, например пробовалось 30 или 40 человек. Максим Сапрыкин подкупил тем, что умел правильно по-мужски молчать – без суеты без лишних детских движений. Ему сейчас 21 год, а по сценарию – 16. На самом деле, большая разница в возрасте для подросткового периода. Когда пришла Валя Ляпина, мы сразу поняли – вот она, каша девчонка с характером, наша Красота.

Александр Робак и Арсений Робак

У папы тоже был кастинг или по семейной протекции?

Это была забавная история. Когда мы эту историю принесли на START, тогда я еще не планировал режиссировать эту историю, а просто выступал как продюсер. И тут мне говорят: “Ну папа-то будет сниматься?” И я такой: “Не знаю, у него свой график… Если захочет”. Лично я сам был не против. К счастью, у папы тоже получилось.

И как это – руководить собственным отцом на съемочной площадке?

С папой работать классно. У нас была дружелюбная атмосфера. Не было какого шефства: я тут режиссер. Мне кажется, так и должно быть.

Вы ведь с ним и в фильмах вместе снимались?

Да я буквально вырос с ним на съемочной площадке. Однажды папа снимался в “Гражданине начальнике”. Мне тогда было лет шесть или семь. И вот по сценарию им нужен был мальчишка. И вот он я как раз. Это был мой первый опыт съемок. Я, конечно, постоянно в камеру смотрел. А на меня из-за нее шипели помощники режиссера: “Мальчик, ты что в камеру смотришь. Не смотри. Нельзя”. Потом мы с отцом еще в большом проекте “Потерянный” снимались. Полгода вместе фигачили – бок о бок каждый день в одной актерке.

С высоты своего опыта помогает тебе советами?

Скажу так: мне с ним комфортно.

“Жиза” – сериал про подростков из детдома. И ты говорил, что прототипов у героев нет. Чем тогда лично тебе близка эта история?

Она напоминает мне о детстве. Детдома в моей биографии, конечно, не было. Но бала школа-интернат. Все эти корпуса, пацаны, взаимоотношения между ребятами – все это мне очень близко.

А где, кстати, снимали эту детдомовскую атмосферу?

Детдомом послужил подмосковный лагерь. Не помню сейчас, как он назывался. Это реально действующее заведение, но мы снимали зимой, когда он не работал.

Как сейчас оцениваешь: вышло все, как задумывалось?

Нет, конечно. Я оказался очень дотошным режиссером. Мы с командой постоянно что-то дописывали и переписывали. А одну линию даже вырезали после съемок. Там была такая история с дальнобойщиком. Она мне с самого начала не нравилась, может, поэтому и не получалась. Снимать с фурой – это такая муторная история! Все должно сложиться: и актеры в кадре, и машина… А в реальности происходит так: фура проехала, а ребята не добежали. Переснимаем! А это значит, что надо подождать минут 15 пока фура развернется. Это была самая сложная сцена – снимали 17 часов! И в итоге решили, что без нее лучше.

Что посоветуешь тем, кто еще не смотрел “Жизу”?

Честно говоря, я не знаю какие должны возникать смыслы при просмотре нашего сериала. Сам я смотрел несколько раз. И каждый раз для меня всплывали новые темы. Поэтому ничего говорить не буду – мне интересно, как у вас отзовется эта история и ее герои.