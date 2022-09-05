Российские ученые разработали 3D-принтер для печати мяса

Специалисты из РФ в скором времени представят свою разработку, которая поможет людям получать дешевые продукты питания, созданные на принтере трехмерной печати.

К примеру, можно будет создавать искусственное мясо, пирожные, блины и так далее. В случае со стейком берут клетки коровы, а затем выращивают их в специальном биологическом реакторе. Полученный состав и используют для печати.

Преимущество данной технологии в том, что она снизит нагрузку на экологию со стороны сферы животноводства при масштабном использовании. Также она позволяет добавлять в пищу необходимые полезные нутриенты, витамины и микроэлементы. Недостаток в цене, так как напечатанная еда остается очень дорогой, но в будущем это исправят.