Источником внутренней плесени в семенах подсолнечника оказались полевые инфекции и мучнистая роса

Китайские ученые рассказали, что в результате высокопроизводительного секвенирования генов им удалось обнаружить источник заражения семян подсолнечника плесенью. Результаты нового исследования опубликованы на сайте журнала Microorganisms.

В процессе исследования эксперты из Китайской академии наук проанализировали информацию о пищевой цепочке плесени и даже проникли в нее для разработки эффективных способов предотвращения развития патологии.

Данные секвенирования продемонстрировали, что практически все виды плесени в семенах подсолнечника появились в результате развития полевых инфекций. Также стало известно, что растение еще на этапе посадки в поле подвержено заражению мучнистой росой.