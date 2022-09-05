 

Источником внутренней плесени в семенах подсолнечника оказались полевые инфекции и мучнистая роса

05.09.2022, 0:05, Разное
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Китайские ученые рассказали, что в результате высокопроизводительного секвенирования генов им удалось обнаружить источник заражения семян подсолнечника плесенью. Результаты нового исследования опубликованы на сайте журнала Microorganisms.

В процессе исследования эксперты из Китайской академии наук проанализировали информацию о пищевой цепочке плесени и даже проникли в нее для разработки эффективных способов предотвращения развития патологии.

Данные секвенирования продемонстрировали, что практически все виды плесени в семенах подсолнечника появились в результате развития полевых инфекций. Также стало известно, что растение еще на этапе посадки в поле подвержено заражению мучнистой росой.


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