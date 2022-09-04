Неподвластный времени кулон «Узел любви»: его вариации, а также плюсы и минусы

Среди самых модных, стильных и элегантных украшений, безусловно, можно назвать кулон “Узел любви”. При этом интересным фактом является то, что этот кулон не подвластен времени, и его история насчитывает не одно столетие, восходя еще к культуре Древнего Египта.

Символ нерушимой любви

Название кулона “Узел любви” говорит само за себя. Когда девушка или женщина надевает его, она тем самым демонстрирует свое трепетное чувство к партнеру или их взаимную любовь, которой они связаны, подобно крепкому узлу. Хотя существует несколько конфигураций этого изделия, однако в его основе лежит сложный переплетающийся узор без видимого начала или конца, символизирующий бесконечность чувства, разделяемого влюбленными.

Из истории украшения

История украшений с “Узлом любви” насчитывает много веков. Их дизайн восходит к древнеегипетской и греческой культурам, а также к кельтской культуре. Образцы таких узлов впервые были обнаружены на резных скульптурах, среди египетских, греческих и римских украшений и среди произведений кельтского искусства. Они характерны также для ирландской и шотландской древних культур. При этом исследователей удивляет то, насколько мало изменилась форма этих украшений.

А также то, что и в наше время это культурное наследие не утеряно, более того, оно продолжает оставаться мейнстримом. В качестве примера можно привести изящные изделия в романтическом стиле, характерные для таких крупных ювелирных компаний, как Tiffany и Kate Spade. Изначально узел любви у древних греков был символом крепкого брака. Его использовали, когда на невест до замужества надевали символический пояс верности. Существует мнение, что именно отсюда произошло выражение “связать себя узами брака”.

Современные вариации кулонов “Узел любви”

Сегодня на рынке представлены различные типы кулонов “Узел любви”, и вы можете выбрать любой из доступных вариантов, в зависимости от вашего стиля и предпочтений в украшениях.

К распространенным типам украшений с “Узлом любви” относятся ожерелья с подвеской в виде узла, имеющего закрученные изгибы и бесконечные переплетения. Обычно их изготавливают из золота или стерлингового серебра. Есть и другой тип кулона, который выполнен в виде трехслойного узла и имеет современную, лаконичную и стильную эстетику. Трехслойные варианты часто изготавливаются из золота – белого, желтого и розового. Существует также стиль 3D love knot, в котором сочетаются, как традиционная эстетика с выпуклыми деталями, так и современные формы, более гладкие, элегантные. Другой тип кулона выполнен в форме бесконечного узла (один из буддийских символов), который часто украшен яркими и блестящими драгоценными камнями.

Среди прочих видов можно назвать следующие:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой Узлы в форме банта. Простой круглый узел. Кулон, усыпанный бриллиантами. Витой узел love knot collar, который располагается горизонтально.

При этом у кулона “Узел любви”, которое неподвластно времени и никогда не теряет свой актуальности, есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы украшений с кулоном “Узел любви”

Среди плюсов отмечаются такие, как:

Это неподвластный времени стиль украшений. Кулон отличается универсальностью, так как на выбор предлагается множество вариаций, в зависимости от ваших стилевых предпочтений. Большинство ожерелий с “Узлом любви” долговечны, поскольку изготовлены из высококачественных и прочных материалов. Вы можете выбрать между золотыми и серебряными вариантами, а также между вариантами с бриллиантами и простыми изделиями. Эти кулоны идеально подходят для повседневной носки. Они демонстрируют любовь и преданность второй половине.

Среди минусов обнаруживаются два:

Большинство ожерелий с кулоном “Узел любви” самого высокого качества стоят дорого. Более дешевые варианты не будут служить долго.