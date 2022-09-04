 

Брэд Питт и его подруга Сэт Хари запустили линию одежды, идея которой пришла ей во сне

04.09.2022, 23:17, Разное
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Вслед за Джиджи Хадид свою линию кашемировой одежды запустил Брэд Питт. Издание Vogue сообщает, что она получила название God’s True Cashmere. Над созданием бренда актер работал вместе с давней подругой, дизайнером ювелирных изделий и целительницей Сэт Хари. Она рассказала журналистам, что идея God’s True Cashmere пришла к ней во сне:

Мне приснился сон, что Брэд стоял передо мной, пока его одевал стилист. Он был одет в костюм из зеленого кашемира и сказал мне: “Мне нужно больше зеленого и больше мягкости в жизни”. Это и стало отправной точкой для создания бренда.

При этом Питт говорит, что в тот же день произошло необычное совпадение:

Это странно, потому что в тот день я действительно сказал стилисту, что хочу больше зеленого кашемира и мягкости в моей жизни.

Когда они узнали о событиях друг друга, то восприняли это как знак и теперь они не только старые друзья, но и бизнес-партнеры.

Все рубашки гендерно-нейтральные и выполнены из стопроцентного итальянского кашемира. Они украшены пуговицами в виде кристаллов: тигрового глаза, лунного камня, аметиста и розового кварца. Каждый из камней направлен на активизацию определенной чакры владельца.

В жизни Питта, который не так давно признался в редкой неизлечимой болезни, вообще сейчас происходит много событий: на днях актер завершил промо-тур фильма “Быстрее пули”, с которым он и его коллеги-актеры облетели весь мир. В июле стало известно, что он купил себе новое холостяцкое логово, но при этом проиграл суд против Анджелины Джоли, предметом спор которого стал их когда-то совместный бизнес – французская винодельня. Теперь экс-супруга предпринимает попытки привлечь Питта к ответственности за нанесение увечий во время их печально известной драки в частном самолете.


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