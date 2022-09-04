Брэд Питт и его подруга Сэт Хари запустили линию одежды, идея которой пришла ей во сне

Вслед за Джиджи Хадид свою линию кашемировой одежды запустил Брэд Питт. Издание Vogue сообщает, что она получила название God’s True Cashmere. Над созданием бренда актер работал вместе с давней подругой, дизайнером ювелирных изделий и целительницей Сэт Хари. Она рассказала журналистам, что идея God’s True Cashmere пришла к ней во сне:

Мне приснился сон, что Брэд стоял передо мной, пока его одевал стилист. Он был одет в костюм из зеленого кашемира и сказал мне: “Мне нужно больше зеленого и больше мягкости в жизни”. Это и стало отправной точкой для создания бренда.

При этом Питт говорит, что в тот же день произошло необычное совпадение:

Это странно, потому что в тот день я действительно сказал стилисту, что хочу больше зеленого кашемира и мягкости в моей жизни.

Когда они узнали о событиях друг друга, то восприняли это как знак и теперь они не только старые друзья, но и бизнес-партнеры.

Все рубашки гендерно-нейтральные и выполнены из стопроцентного итальянского кашемира. Они украшены пуговицами в виде кристаллов: тигрового глаза, лунного камня, аметиста и розового кварца. Каждый из камней направлен на активизацию определенной чакры владельца.

В жизни Питта, который не так давно признался в редкой неизлечимой болезни, вообще сейчас происходит много событий: на днях актер завершил промо-тур фильма “Быстрее пули”, с которым он и его коллеги-актеры облетели весь мир. В июле стало известно, что он купил себе новое холостяцкое логово, но при этом проиграл суд против Анджелины Джоли, предметом спор которого стал их когда-то совместный бизнес – французская винодельня. Теперь экс-супруга предпринимает попытки привлечь Питта к ответственности за нанесение увечий во время их печально известной драки в частном самолете.