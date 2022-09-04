Рома Зверь о любви, увлечении литографией и боязни заправок

Где проходил самый необычный концерт группы “Звери”?

В Норильске в 2011-м или 2014-м году, точно не помню. Концерт проходил на улице. Было очень холодно и ветрено, я бы даже сказал, экстремально.

Вы все так же увлекаетесь фотографией? Планируете выставку?

Да, я увлекаюсь фотографией. Но выставку сейчас не планирую — мало времени. И, если честно, не знаю, что людям показывать — много материала, а выставка предполагает некую концепцию и общую тему. К тому же, я сейчас увлекся смешанными техниками монотипией и литографией. Из снимков я печатаю абсолютно другую историю, которая уже не похожа на просто фотографию. Это скорее больше коллаж. Пытаюсь скрестить фотографию с живописью. Экспериментирую. Классической фотографией уже особо не занимаюсь. Разве что иногда хожу по Москве снимаю репортажи, но такие прогулки случаются редко.

От кого чаще всего слышите фразу “Рома, извини”?

От людей на концертах, когда они подпевают.

У вас есть фобии? Если да, то какие?

Да, у всех есть. Я, допустим, боюсь заправлять машину. Бензобак, газ и бензин — все, что может взорваться. На заправке приходится с этим взаимодействовать, хоть я это очень не люблю. Еще я боюсь газовых баллонов и если есть возможность, стараюсь их обходить.

С кем из ваших девушек вам легче договориться – с женой или дочками?

С супругой, конечно. Да и с детьми тоже можно договориться, просто нужно общаться на другом языке — на языке фантазий и приключений, через игру. Тогда они понимают.

Какая она – любовь спустя 18 лет совместной жизни?

Прекрасная… Прекрасная!