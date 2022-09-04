 

Мнение: О двух митингах в одной Праге

04.09.2022, 23:08, Разное
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Как всем известно ©, чехи не любят русских. Особенно сильно «не любят» уже полвека с хвостиком. Именно по этой причине, как полагают «украинствующие» комментаторы, недавний митинг в Праге против правительства и за российский газ, на который вышли минимум 70 тысяч чехов, «не заслуживает внимания». Маргиналы, дескать. Все, как есть, бомжи, купленные Россией по дешёвке. Таких всегда найти можно.

Что ж, всё познаётся в сравнении. Сравним?

Вот «тот самый» митинг в Праге — условно «пророссийский»

По официальным, в данном случае заниженным оценкам — 70 тыс. чел., по неофициальным — до 100 тыс. чел.

А вот ещё один недавний митинг — «в поддержку» Украины.

По официальным, в данном случае завышенным оценкам — 80 тыс. чел. Кажется, счёт примерно 1:1?

Но не всё так просто. Первый митинг был организован оппозицией, причём не само многочисленный. Второй — правящей партией: на нём с пафосными речами выступили премьер-министр Петр Фиала (ODS) и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Первый состоялся в начале сентября, когда многие пражане, по традиции, ещё ловят «бархатный сезон» вдали от города, второй — в самом конце февраля, когда все на местах и уже не так холодно, чтобы выходить на улицу. Напротив, хочется солнца и активности после утомительной зимы.

Ну и совсем уж для сравнения: чисто «антироссийский» митинг в той же Праге в апреле прошлого года. За организаторами которого не стояло всей мощи правящей коалиции и на который никого не сгоняли.

Примерно 10 тыс. чел. Вот и вся «анти-Россия»…

Ещё вопросы есть?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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