Физики разработали метод поиска элементарных частиц с помощью квантовых технологий

Китайские специалисты из Академии наук КНР предложили новый сверхчувствительный метод, разработанный на основе квантовых технологий, который поможет упростить поиск аксионов и других частиц.

Научные сотрудники Университета науки и технологий Китая объединили усилия с коллегами из Института Гельмгольца в Майнце. Они применили спиновый усилитель для ограничения колебаний аксионов в пределах их аксионового окна. Это позволит получить многие параметры гипотетических частиц.

Если верить ученым, квантовое усиление можно использовать для поиска частиц, которые не относятся к Стандартной модели, например, темные фотоны со спинами равными единице.