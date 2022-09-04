 

Физики разработали метод поиска элементарных частиц с помощью квантовых технологий

04.09.2022, 22:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайские специалисты из Академии наук КНР предложили новый сверхчувствительный метод, разработанный на основе квантовых технологий, который поможет упростить поиск аксионов и других частиц.

Научные сотрудники Университета науки и технологий Китая объединили усилия с коллегами из Института Гельмгольца в Майнце. Они применили спиновый усилитель для ограничения колебаний аксионов в пределах их аксионового окна. Это позволит получить многие параметры гипотетических частиц.

Если верить ученым, квантовое усиление можно использовать для поиска частиц, которые не относятся к Стандартной модели, например, темные фотоны со спинами равными единице.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.22 / Мнение: Южная Корея должна дисциплинировать себя

16.03.22 / Она надела “рубашку мужа”: как Меган Маркл дала всем понять, что скоро станет женой принца Гарри

14.03.22 / 5 причин смотреть второй сезон комедии “Год культуры” с Федором Бондарчуком

18.09.20 / Сергей Скрипаль попросил сотрудников ФБК вернуть его бутылку с водой

07.01.22 / Как хорошо одеваться, если вы блондинка: советы, которые помогут получить от своей внешности максимум удовольствия

28.11.21 / Мнение: Инструкция

10.08.22 / Аргановое масло, глина и отшелушивающие перчатки: многовековые бьюти-хитрости красавиц Марокко

28.04.22 / Нужна пилка, лак и блестки: простой трюк, как реанимировать поврежденный маникюр без визита в салон

24.01.22 / Медики рассказали, в каких случаях нужно принимать витамин D

26.08.22 / Фуражки и косынки: трендовые головные уборы на весну-лето – 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика