Ученые из Университета Торонто отследили эволюцию китов при помощи анализа их зрения

Канадские специалисты из Университета Торонто выяснили, как проходила эволюция древних китов и почему они полностью приспособились жить в воде.

Оказывается, основные этапы эволюции китов можно проследить по особенностям строениях органов зрения этих животных. Древние представители постепенно приспособились к жизни в воде, хотя раньше обитали на суше, а в океане только охотились.

Все дело в том, что древние киты вели охоту на глубине, где темно из-за недостатка солнечного света. Приспособиться и адаптироваться к таким условиям помог белок родопсин, который имеется и у современных животных.