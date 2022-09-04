ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа

Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа, сообщил журналистам представитель ЕС в Палестине Свен Бургсдорф.

«Миссия ЕС очень обеспокоена казнью пятерых заключенных в секторе Газа. Это первый случай с 2016 года. ХАМАС должен соблюдать обязательства Палестины по международному праву и объявленный палестинской национальной администрацией мораторий на смертную казнь», – сообщил Бургсдорф, информирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что смертные казни не могут быть оправданы «ни при каких обстоятельствах».

Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в воскресенье привело в исполнение пять смертных приговоров осужденным за сотрудничество с Израилем и за убийство. Это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.

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