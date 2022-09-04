 

Частный самолет упал в Балтийское море

04.09.2022, 22:15, Новости дня
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Небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, на его борту находились четыре человека, сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

По информации таблоида, самолет вылетел из Испании и должен был приземлиться в немецком Кельне/Бонне. Отмечается, что после взлета на воздушном судне возникли проблемы, а в дальнейшем связь с самолетом была потеряна, информирует РИА «Новости».

 

Согласно изданию, в связи с инцидентом в воздух были подняты испанские и французские истребители. Береговая охрана Швеции направила на место спасательные самолеты, катера и вертолет, пишет газета.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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