Частный самолет упал в Балтийское море

Небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, на его борту находились четыре человека, сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

По информации таблоида, самолет вылетел из Испании и должен был приземлиться в немецком Кельне/Бонне. Отмечается, что после взлета на воздушном судне возникли проблемы, а в дальнейшем связь с самолетом была потеряна, информирует РИА «Новости».

Согласно изданию, в связи с инцидентом в воздух были подняты испанские и французские истребители. Береговая охрана Швеции направила на место спасательные самолеты, катера и вертолет, пишет газета.

—