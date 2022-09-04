Названа причина отъезда американского посла из России

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04.09.2022, 22:15, Новости дня
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Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил работу в РФ в рамках дипломатической ротации, сообщил источник The Washington Post в Госдепартаменте США.

«Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», – приводит слова представителя Госдепа США РИА «Новости».

Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.

Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства. Четвертого сентября американская дипмиссия сообщила, что он завершил работу в РФ и покинул Москву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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