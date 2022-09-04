 

У Джейн Фонды диагностирована лимфома

04.09.2022, 21:55, Разное
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Джейн Фонда сообщила о тяжелом диагнозе — врачи диагностировали ей неходжкинскую лимфому. О болезни и лечении 84-летняя американская актриса подробно рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Это излечимый рак, – написала Фонда в посте. – 80% людей выживают, поэтому мне очень повезло. Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и лечению. Я понимаю, что у меня есть некоторые привилегии и это больно. Почти каждой семье в Америке в то или иное время приходилось сталкиваться с раком и многие не имеют доступа к качественной медицинской помощи, которую я получаю, и это неправильно. 

Я довольно хорошо справляюсь с лечением и, поверьте, я не позволю ничему помешать моей  активности. Рак – это учитель, и я обращаю внимание на те уроки, которые он преподаёт мне: важность сообщества, в котором мы не были бы одиноки. И рак наряду с моим возрастом определенно учит важности адаптации к новым реалиям.

Я осознаю, что стала ближе к смерти. И это меня не так сильно беспокоит. Меня беспокоит то, что мое тело, знаете, в целом уже не мое! Мои колени не мои, мои бедра не мои, мое плечо не мое.


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