У Джейн Фонды диагностирована лимфома

Джейн Фонда сообщила о тяжелом диагнозе — врачи диагностировали ей неходжкинскую лимфому. О болезни и лечении 84-летняя американская актриса подробно рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Это излечимый рак, – написала Фонда в посте. – 80% людей выживают, поэтому мне очень повезло. Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и лечению. Я понимаю, что у меня есть некоторые привилегии и это больно. Почти каждой семье в Америке в то или иное время приходилось сталкиваться с раком и многие не имеют доступа к качественной медицинской помощи, которую я получаю, и это неправильно.

Я довольно хорошо справляюсь с лечением и, поверьте, я не позволю ничему помешать моей активности. Рак – это учитель, и я обращаю внимание на те уроки, которые он преподаёт мне: важность сообщества, в котором мы не были бы одиноки. И рак наряду с моим возрастом определенно учит важности адаптации к новым реалиям.

Я осознаю, что стала ближе к смерти. И это меня не так сильно беспокоит. Меня беспокоит то, что мое тело, знаете, в целом уже не мое! Мои колени не мои, мои бедра не мои, мое плечо не мое.