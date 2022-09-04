 

Маленькая дочь княгини Шарлен подстригла себя и брата – реакция мамы

04.09.2022, 21:55, Разное
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Княгиня Монако, 44-летняя Шарлен, не часто делится в соцсетях подробностями личной жизни, предпочитая им снимки с официальных мероприятий и протокольные фотографии с семьей. Но этот забавный случай супруга принца Альбера II просто не могла оставить только для близкого окружения.

Накануне нового учебного года 7-летняя дочь Шарлен принцесса Габриэлла решила сменить имидж: самостоятельно подстригла себе челку, а заодно местами подравняла золотистые локоны своему брату-близнецу Жаку. Получилось своеобразно. И результат наверняка уже шокировал почитателей строгого дворцового протокола. Но Шарлен отнеслась к этому с юмором. В соцсетях она опубликовала фото детей с новой стрижкой, а подписала снимки так:

Габриэлла сделала себе и своему брату стрижку!!! С нетерпением жду понедельника, когда они пойдут в школу…

Королевские поклонники сочли фото забавным, а реакцию мамы на эксперименты детей – правильной. 

Ха-ха-ха, мы все делали так в детстве.

Они нормальные дети, и хорошо, что им позволяют быть свободными! – писали в комментариях под постом поклонники.

К слову, Шарлен и сама любит экспериментировать с имиджем. Так, два года назад неизменно элегантная во всем княгиня удивила подданных Монако провокационной стрижкой: у Шарлен были выбриты виски и затылок. Сейчас княгиня носит более спокойную прическу. Как уверяют модные критики, короткая стрижка и платиновый блонд придают супруге принца Альбера особого шарма. 


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