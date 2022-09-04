 

Сексуальность 40-летних – Личное мнение

04.09.2022, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для меня нет зрелища более комичного, чем возрастная женщина, строящая из себя сексуальную припевочку.


Фото: Соцсети

Разберём на примере Блиновской — тётки за 40, матери четверых, кажется, детей.

Мне одной эти её трусы напоминают детский памперс? Кого она из себя строит? Невинную девушку, которой только ещё предстоит познать радости плотской любви?

А выражение её лица на фотографии с мужем? Женщина, пребывающая в биологическом возрасте бабушки, прижимается к мужчине как 5-летняя девочка к папе: поиграй со мной, посюсюкай, успокой.

И эта инфантилка — мать четверых, повторю, детей!

Нежелание женщин стареть часто оборачивается тем, что они впадают в полнейший инфантилизм, пытаясь залезть на поляну сексуальности 18-летних.

Вот было бы Блиновской лет 18, а не за 40, то её фото в трусах невинной припевочки, возможно, и прокатило бы. Но когда возрастная бабища строит из себя святую наивность, хлопает глазками, ведёт себя как ребёнок, это вызывает исключительно одно чувство: недоумение.

Сексуальность 40-летних — другая. Ну, или, по крайней мере, должна быть другой.

Можно по-разному относиться к Белуччи, но, глядя на её откровенные фотографии, мне не хочется ни покрутить пальцем у виска, ни отправить её к психологу.


Фото: Соцсети

Вот вы можете представить Белуччи в таких трусах, как у Блиновской? Я — нет: это бы смотрелось глупо и, как минимум, странно, а никак не сексуально.

Вы можете представить Белуччи, прижимающуюся к любовнику так, как прижимается Блиновская к своему мужу?

Нет! Белуччи — адекватная: она не ищет в мужчине папочку, а демонстрирует зрелую сексуальность, не боясь, что эта её зрелая сексуальность не похожа на сексуальность тех, кто годится ей в дочери.

А вы у меня — припевочки? Ищете в мужчинах папочек? Трусы как у Блиновской купили бы?

Только честно!

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03.22 / Этой весной в тренде белый маникюр: 10 простых, но стильных дизайнов

08.02.22 / Петиция Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова

08.01.22 / Рожденные рождеством

20.05.21 / Foreign Policy: ЧВК «Вагнера» берет под контроль сирийскую нефть

08.03.22 / Гуманитарные коридоры и обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 8 марта

10.07.22 / Обрамляют лицо и выглядят современно: несколько вариантов коротких многослойных стрижек

16.07.22 / Личное: “Ад для самооценки”

25.08.21 / Как обустроить жизнь на 27 квадратных метрах: показываем на примере (яркий образец крошечной квартиры)

27.06.22 / Советник главы МВФ: «С точки зрения закона после введения санкций все долги России переходят к США и ЕС»

08.02.22 / Пора валить – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика