Сексуальность 40-летних – Личное мнение

Для меня нет зрелища более комичного, чем возрастная женщина, строящая из себя сексуальную припевочку.



Фото: Соцсети

Разберём на примере Блиновской — тётки за 40, матери четверых, кажется, детей.

Мне одной эти её трусы напоминают детский памперс? Кого она из себя строит? Невинную девушку, которой только ещё предстоит познать радости плотской любви?

А выражение её лица на фотографии с мужем? Женщина, пребывающая в биологическом возрасте бабушки, прижимается к мужчине как 5-летняя девочка к папе: поиграй со мной, посюсюкай, успокой.

И эта инфантилка — мать четверых, повторю, детей!

Нежелание женщин стареть часто оборачивается тем, что они впадают в полнейший инфантилизм, пытаясь залезть на поляну сексуальности 18-летних.

Вот было бы Блиновской лет 18, а не за 40, то её фото в трусах невинной припевочки, возможно, и прокатило бы. Но когда возрастная бабища строит из себя святую наивность, хлопает глазками, ведёт себя как ребёнок, это вызывает исключительно одно чувство: недоумение.

Сексуальность 40-летних — другая. Ну, или, по крайней мере, должна быть другой.

Можно по-разному относиться к Белуччи, но, глядя на её откровенные фотографии, мне не хочется ни покрутить пальцем у виска, ни отправить её к психологу.



Фото: Соцсети

Вот вы можете представить Белуччи в таких трусах, как у Блиновской? Я — нет: это бы смотрелось глупо и, как минимум, странно, а никак не сексуально.

Вы можете представить Белуччи, прижимающуюся к любовнику так, как прижимается Блиновская к своему мужу?

Нет! Белуччи — адекватная: она не ищет в мужчине папочку, а демонстрирует зрелую сексуальность, не боясь, что эта её зрелая сексуальность не похожа на сексуальность тех, кто годится ей в дочери.

А вы у меня — припевочки? Ищете в мужчинах папочек? Трусы как у Блиновской купили бы?

Только честно!

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