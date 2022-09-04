Британцы «на грани» — двум из пяти семей не хватает средств на продукты

Около 40% британских семей вынуждены сократить расходы на питание, а 43% собираются это сделать в преддверии зимы на фоне роста цен в Соединённом Королевстве, передаёт Daily Mail. Рост цен на продукты питания в магазинах страны достиг максимума с 2008 года, в связи с чем объёмы продаж в них в последние месяцы заметно снизились.



AP

Каждые две из пяти британских семей были вынуждены сократить расходы на питание, а некоторые — и вовсе пропускать приёмы пищи на фоне стремительного роста цен, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, проведённое компанией Opinium.

Как отмечает издание, в Великобритании цены на основные продукты питания, такие как молоко, мясо и свежие продукты, выросли более чем на 10%. В связи с этим около 37% семей — на 9 процентных пунктов больше, чем в марте, — сократили расходы на питание. А 43% заявили, что собираются урезать подобные расходы в преддверии зимы. 19%, иначе говоря каждый пятый британец, и вовсе решились на радикальный шаг — пропускать приёмы пищи.

«Рост цен на продукты питания будет беспокоить домохозяйства, которые уже столкнулись с кризисом стоимости жизни в других областях. И люди реагируют на это по-разному, в том числе в самых отчаянных случаях они вынуждены пропускать приёмы пищи или прибегать к услугам продовольственных фондов», — заявила представитель британской потребительской организации Which Росио Конча.

В то же время, по данным организации Nesta, более двух третей родителей в Соединённом Королевстве беспокоятся об оплате продуктов питания, энергии и топлива и признаются, что «находятся на грани». По их словам, семьи с детьми чувствуют себя «подавленными», так как они будто бы «потерпели неудачу», так как не могут позволить себе оплачить счета.

«Пострадавшие за последние два года от COVID-19 и закрытия школ родители сейчас обеспокоены будущим и тем, как они будут кормить своих детей, оплачивать счета за электроэнергию и ипотеку, а также заботиться о детях», — приводит Daily Mail слова исполнительного директора Nesta Рави Гурумурти.

По данным Британского консорциума розничной торговли, общая инфляция в магазинах страны составляет 5,1%, что является самым высоким показателем с начала сбора данных в 2005 году. Инфляция цен на продукты питания составила 9,3%, а на свежие продукты — 10,5%.

Исполнительный директор организации Хелен Дикинсон указала на то, что рост цен в магазинах в августе достиг нового максимума. Инфляция на свежие продукты питания, в частности, подскочила до самого высокого уровня с 2008 года. При этом больше всего подорожали такие продукты, как молоко, маргарин и чипсы. «Рост цен в магазинах отражается на общей инфляции в Великобритании, которая, по прогнозам некоторых аналитиков, может достигнуть 18 процентов в 2023 году», — добавила Дикинсон.

«Безрадостная» ситуация сложилась как для потребителей, так и для розничных торговцев, объёмы продаж которых в последние месяцы заметно снизились. И такой уровень продовольственной инфляции сохранится ещё по меньшей мере шесть месяцев, считает глава отдела розничной торговли и бизнес-аналитики NielsenIQ Майк Уоткинс.