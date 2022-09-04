Энергетический кризис угрожает Германии повышенным загрязнением воздуха

Из-за энергетического кризиса немецкие регулирующие органы планируют ослабить ограничения на выбросы для мусоросжигательных заводов. При этом поставки аммиака, который производится из природного газа и обычно используется для нейтрализации выбросов, постоянно сокращаются. А поскольку Германия фактически запретила свалки и сжигает ежегодно около 25 миллионов тонн мусора, используя для этого около 150 заводов, это может привести к заметному ухудшению качества воздуха, предупреждает Bloomberg.



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Переработка мусора в Германии из-за энергетического кризиса угрожает стать дополнительным источником загрязнений атмосферы, сообщает Bloomberg. Дело в том, что уже более 15 лет практически весь мусор здесь сжигают. В условиях нынешнего кризиса правительство намерено ослабить для мусоросжигательных заводов нормы по выбросам — и это станет шагом назад в природоохранной сфере, подчёркивается в статье.

Германия фактически запретила свалки ещё в 2005 году и сейчас сжигает около 25 миллионов тонн мусора каждый год, используя для этого более 150 расположенных по всей стране заводов, поясняет Bloomberg. Столкнувшись с угрозой отключений нормирования подачи электроэнергии предстоящей зимой, правительство постепенно отказывается от мер, принятых ранее для защиты окружающей среды.

В частности, Германия решила возобновить работу ранее законсервированных угольных электростанций, чтобы справиться с кризисом на фоне резкого сокращения поставок энергоресурсов из-за новых санкций, введённых против РФ после начала её спецоперации на территории Украины. В качестве ещё одного шага по борьбе с кризисом немецкие регулирующие органы теперь планируют ослабить или вообще снять ограничения на количество загрязняющих веществ, которые мусоросжигательные заводы страны сейчас имеют право выбрасывать в атмосферу, поясняется в статье.

Федеральное управление по охране окружающей среды планирует разрешить мусоросжигательным заводам, которые производят около 6% всей энергии, потребляемой немецкими домохозяйствами, увеличить выбросы оксидов азота на одну треть — и в конечном итоге полностью отказаться от ограничений. Для цементных заводов также планируется смягчить нормы выбросов, пишет Bloomberg.

А учитывая, что по всей территории Германии размещено полторы сотни мусоросжигательных заводов, риск ухудшения качества воздуха резко возрастёт, предупреждают экологи. «Германия уже печально известна тем, что из года в год нарушает европейские ограничения на выбросы оксидов азота. Отказ от ограничений на выбросы для мусоросжигательных заводов, а особенно для цементных заводов, станет ещё одним откатом назад», — заявил в этой связи Кристиан Теберт, советник по вопросам политики экологической консалтинговой компании Oekopol.

Проблема связана с тем, что для нейтрализации вредных выбросов оксидов азота — основных источников городского смога и кислотных дождей, которые наносят вред почве и дыхательным путям человека, — сейчас в основном используется аммиак. Однако поставки аммиака в условиях глобального кризиса энергоресурсов тоже заметно сократились, потому что он производится из природного газа, поясняет Bloomberg.

Изменения действующих норм выбросов вступят в силу в Германии в том случае, если в стране возникнет серьёзная нехватка аммиака, — и похоже, что эта ситуация уже не за горами, отмечается в статье. За последний месяц многие заводы по производству аммиака в Европе были вынуждены останавливать производство из-за рекордных цен на газ, в результате чего по меньшей мере половина производственных мощностей в регионе была отключена.

Если ситуация не изменится, то запасы аммиака вскоре иссякнут. Его дефицит также может поставить под угрозу систему грузовых поставок, поскольку аммиак необходим и для обработки выбросов дизельных грузовиков. Это вызовет серьёзные затруднения в работе транспортной сети Германии, говорится в статье.

Лоббистская группа немецкой индустрии мусоросжигательных заводов Itad не сомневается, что власти страны одобрят план по смягчению норм выбросов, учитывая, что в стране очень мало альтернатив для переработки отходов. «Сжигание отходов является частью критической инфраструктуры Германии. Нам придётся смириться с временным повышением уровня выбросов, чтобы продолжать работу», — заявил в этой связи Карстен Шпон, управляющий директор Itad.