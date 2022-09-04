Ученые из Германии сравнили стволовые клетки мозга человека и неандертальца

Нейробиологи из Германии выяснили, что между стволовыми клетками человека и неандертальца есть различия. У последних они работали не совсем правильно.

Эксперты из Университета Дрездена и их коллеги из Университета Лейпцига определили, что стволовые клетки мозга людей больше проходят этап деления, но с меньшим количеством ошибок и мутаций, чем клетки неандертальцев. Они поделились подробностями в журнале Science Advances.

Это доказывает, что неандертальцы, как и человек, могли болеть раком и хромосомными патологиями. По мнению специалистов, предстоит провести еще не одну исследовательскую работу, чтобы найти связь между мутацией белковых соединений и влиянием этого процесса на здоровье человека.