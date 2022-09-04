Британский миллионер ушел из семьи ради украинской беженки
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Бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома, пишет Daily Mail.
Как отмечается в статье, 52-летний предприниматель приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей вскоре после начала российской спецоперации. А всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее, информирует РИА «Новости».
По информации издания, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью британца Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым. Позже стало известно, что Гарнетт резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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