 

Бритни Спирс извинилась перед сыновьями за фото в стиле ню в соцсетях, опубликовав видео топлес

04.09.2022, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разборки Бритни Спирс с родственниками продолжаются. Новый эпизод – редкое интервью сыновей певицы Престона и Джейдена каналу ITV. В беседе с журналистами мальчики заявили, что надеются на скорейше выздоровление мамы, подразумевая неадекватное поведение Спирс в соцсетях. В частности – ее любовь к снимкам в стиле ню. Именно это, по словам их отца и бывшего возлюбленного певицы Кевина Федерлайна, стало причиной, по которой парни не хотят видеть мать. Ответ Бритни не заставил себя долго ждать и был очень неожиданным.

Престон и Джейден с бабушкой

Вместо того, чтобы уйти из соцсетей, как Бритни заявляла ранее, она опубликовала уже традиционное видео, в котором позирует в разных нарядах из своего гардероба. Но без провокационных моментов в новом ролике не обошлось. На одном из кадров Бритни появилась перед камерой в одних коротеньких шортах, прикрыв грудь длинными волосами, на другом – продемонстрировала фигуру в мини-бикини, использовав вместо топа шляпу. 

В подписи к этому ролику она и обратилась к сыновьям:

мне очень жаль, дети, я продолжаю пользоваться социальными сетями… Мне жаль, что вы думаете, что я делаю это ради внимания… Мне жаль, что вы так себя чувствуете. Но знаете что???? У меня есть новости для вас… Я также дитя бога, и все мы в глазах бога такие, какие мы есть… так что НЕТ, мне не жаль… И да, я научилась отвечать ТАК, – написала в посте певица.

Напомним, что на прошлой неделе Бритни Спирс вернулась в музыку после 6-летнего перерыва. Она присоединилась к легендарному сэру Элтону Джону на записи сингла “Hold Me Closer”, который вышел в минувшую пятницу.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.21 / Водолей в числе счастливчиков: осенью жизнь 5 знаков зодиака изменится к лучшему

21.05.21 / Обзор первого привода Acura TLX Type S 2021 года: ваша уверенность в себе

07.09.21 / “Деревенская девушка” и другие модные тенденции, популярные в TikTok и Instagram

26.08.22 / Мнение: Марафон Лытдыбров

28.08.22 / Экс-губернатор Нью-Йорка – границы США пора закрывать

30.06.22 / Что нельзя делать, если хочется получать хорошие подарки от мужчин. Перечень запретов для женщин

20.11.21 / Узнать все про роды и съесть все, что хочется: кодекс поведения беременной женщины – чего не стоит делать в этот период

21.06.21 / Уши и шея выдают возраст: как правильно за ними ухаживать, чтобы выглядеть молодо

10.04.21 / Путин подписал указ о праздновании 10-летия взятия Киева в 2031 году

28.04.21 / NHS популярнее королевы: почему британцы так любят свою систему здравоохранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика