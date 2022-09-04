Бритни Спирс извинилась перед сыновьями за фото в стиле ню в соцсетях, опубликовав видео топлес

Разборки Бритни Спирс с родственниками продолжаются. Новый эпизод – редкое интервью сыновей певицы Престона и Джейдена каналу ITV. В беседе с журналистами мальчики заявили, что надеются на скорейше выздоровление мамы, подразумевая неадекватное поведение Спирс в соцсетях. В частности – ее любовь к снимкам в стиле ню. Именно это, по словам их отца и бывшего возлюбленного певицы Кевина Федерлайна, стало причиной, по которой парни не хотят видеть мать. Ответ Бритни не заставил себя долго ждать и был очень неожиданным.

Престон и Джейден с бабушкой

Вместо того, чтобы уйти из соцсетей, как Бритни заявляла ранее, она опубликовала уже традиционное видео, в котором позирует в разных нарядах из своего гардероба. Но без провокационных моментов в новом ролике не обошлось. На одном из кадров Бритни появилась перед камерой в одних коротеньких шортах, прикрыв грудь длинными волосами, на другом – продемонстрировала фигуру в мини-бикини, использовав вместо топа шляпу.

В подписи к этому ролику она и обратилась к сыновьям:

мне очень жаль, дети, я продолжаю пользоваться социальными сетями… Мне жаль, что вы думаете, что я делаю это ради внимания… Мне жаль, что вы так себя чувствуете. Но знаете что???? У меня есть новости для вас… Я также дитя бога, и все мы в глазах бога такие, какие мы есть… так что НЕТ, мне не жаль… И да, я научилась отвечать ТАК, – написала в посте певица.

Напомним, что на прошлой неделе Бритни Спирс вернулась в музыку после 6-летнего перерыва. Она присоединилась к легендарному сэру Элтону Джону на записи сингла “Hold Me Closer”, который вышел в минувшую пятницу.