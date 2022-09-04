 

Венеция — день третий: Венсан Кассель, Тина Кунаки, Тимоти Шаламе и другие герои красной дорожки

04.09.2022, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На острове Лидо продолжаются киносмотры в рамках старейшего мирового кинофестиваля, а вместе с ними и красные дорожки, на которых звезды не устают ошеломлять публику выбором своих нарядов. Третий день в Венеции, начавшийся с премьеры фильма режиссера Луки Гуаданьино “Целиком и полностью”, в этом смысле не разочаровал ни на секунду – список звездных лиц на красной дорожке был поистине впечатляющим. В элегантном платье цвета нюд, расшитым пайетками, фотографам позировала Барбара Палвин. Сидни Суини,  Мод Апатоу и Камила Мендес выбрали беспроигрышный черный, а исполнительница главной роли в фильме Тейлор Рассел предпочла необычное малахитовое платье: с пышной юбкой спереди и короткой – сзади.

Барбара ПалвинСидней СуиниМод АпатоуДжоди Тернер-СмитЛука Арджентеро и Кристина МариноМария ПедрасаВалентина СампайоКамила МендесНиколас ХолтХайме Лорентэ

Впрочем, внимание к девушкам было приковано ровно до того момента, как на красной дорожке появился главный герой кинопремьеры – 26-летний Тимоти Шаламе, исполнивший в фильме Гуаданьино роль юного каннибала. Для эффектного выхода Шаламе выбрал не мене эффектный наряд французского дизайнера Хайдера Аккерманна – алый комбинезон с открытой спиной. И не прогадал. Как заявляют очевидцы, на финальных титрах фильма, исполнителю главной роли и режиссеру фильма аплодировали целых восемь минут. 

 

Тейлор РасселТимоти Шаламе и Тейлор Рассел

В этот же вечер гости кинофестиваля смогли оценить и еще одну картину – фильм Ромена Гавраса “Афина”. Поддержать режиссера на венецианскую премьеру приехал Венсан Кассель  – на красной дорожке он был в компании своей супруги Тины Кунаки. И их появление было не случайно – Кассель и Герварас давно дружат. Кроме того, Венсан играл в двух предыдущих фильмах режиссера – “Наш день придет” и “Мир принадлежит тебе”.

Афина и Сэми Насери


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06.22 / В московском бизнес-центре обрушился потолок

01.09.21 / Яркие цвета, игривые принты, архитектурные воротники: трендовые водолазки осеннего сезона

03.12.21 / Диетолог предупредила о риске развития рака при злоупотреблении витаминами

28.12.21 / Мнение: Коротко о разном. 28.12.2021

07.08.20 / Скандалы: Россиянам продают путевки в закрытые турецкие отели – почему так происходит

20.03.22 / Мнение: Об ушедших из России… навсегда?

18.12.21 / Мнение: Дефицит труда в России, цифровой рубль и новые заводы электроники

28.06.22 / Не мочить, не выносить на свет и не кормить после полуночи: что известно о Чебурашке из нового фильма

28.08.22 / Истерика? – Атаки на выборы будут, но мы готовы ко всему

25.08.21 / Единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей распространят на депутатов Госдумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика