Грецкие, кедровые, бразильские: какую пользу приносят орехи человеческому организму

Орехи – один из самых полезных и питательных продуктов. Их можно добавлять в разные блюда или использовать в качестве перекуса. Они подходят для любой диеты – от кето до веганства. Любые орехи – прекрасный источник витаминов, минералов и здоровых жиров. Но все же каждый их вид отличается по своим свойствам. В статье мы расскажем, какую пользу приносят орехи человеческому организму.

Кешью

Орехи кешью богаты белком. Из них можно приготовить вкусный мягкий сыр, а также добавлять в салаты, лапшу и рис.

Кешью – прекрасный источник меди. Этот минерал является антиоксидантом, защищающим организм от окислительного стресса. Орехи также содержат медь, которая полезна для костей и нервной системы. Железо в их составе помогает организму усваивать кислород.

Кешью укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Эти орехи помогают предотвратить атеросклероз, так как снижают уровень холестерина.

Грецкие орехи

Грецкие орехи на 65% состоят из здоровых жиров. Они являются одним из лучших растительных источников жирных кислот омега-3, которые предотвращают болезни сердца и сосудов.

Грецкие орехи чрезвычайно полезны для мозга. Они улучшают память, когнитивные способности и уменьшают тревогу. Это обусловлено наличием в их составе полифенолов, витамина E и кислот омега-3. Даже по форме грецкий орех похож на человеческий мозг.

Арахис

Строго говоря, арахис относится к бобовым культурам, а не к орехам. Он чрезвычайно богат белком, но содержит мало углеводов. Арахисовая паста без сахара – полезная диетическая добавка к сэндвичам. Ее также можно использовать в качестве густого соуса.

Арахис не менее полезен для мозга, чем грецкие орехи. Он богат витаминами группы B, которые поддерживают здоровье нервной системы и регулируют кровяное давление.

Кедровые орешки

С кедровыми орешками не стоит усердствовать, так как они калорийны и содержат много жира. Но они служат хорошей добавкой к спагетти, салатам, кашам и другим блюдам. Если есть этот продукт регулярно, но в небольшом количестве, то он улучшает обмен веществ, укрепляет печень, а также предотвращает дерматологические и сердечно-сосудистые болезни.

Кедровые орехи богаты магнием и фосфором, которые делают кости крепче. Они также содержат много цинка. Это вещество поддерживает иммунную систему.

Кедровые орешки полезны для кормящих женщин, так как они нормализуют лактацию.

Миндаль

Миндальные орехи способствуют хорошему пищеварению и снижению веса. Они богаты полезными жирами и белками, но содержат мало сахара. Кроме этого, миндаль нормализует баланс кишечной микрофлоры.

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Из миндаля изготавливают растительные альтернативы молочным продуктам. Его также добавляют в десерты и фруктовые салаты.

Людям с болезнями почек и желчного пузыря следует ограничивать употребление миндаля. Он содержит оксалаты, которые могут вызвать обострение симптоматики.

Фундук

Фундук снижает уровень вредных липидов в крови. Он поддерживает эластичность сосудов и предотвращает развитие воспалительных процессов.

Фундук богат биотином. Этот нутриент способствует лучшему усвоению витаминов и минералов.

Употребление всего 50 г фундука обеспечивает 85% дневной нормы магния. Это вещество нормализует сон и улучшает когнитивные функции.

Как и кедровые орешки, фундук улучшает лактацию у кормящих мам.

Бразильский орех

Бразильские орехи представляют собой семена тропического дерева – бертолетии высокой. Оно растет в амазонских тропиках. Этот вид орехов содержит много селена, которого часто не хватает вегетарианцам и веганам. Он необходим для работы иммунной системы и защиты клеток от окислительного стресса.

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Исследования ученых доказали, что ежедневное употребление бразильских орехов снижает риск развития старческой деменции и улучшает метаболизм жиров.

Фисташки

Фисташки – самый низкокалорийный вид орехов. Это идеальный перекус для желающих похудеть. Эти орехи богаты клетчаткой, улучшающей пищеварение, а также аминокислотами, которые являются строительным материалом для клеток организма.

Отдавайте предпочтение несоленым фисташкам. Продукт с солью повышает уровень натрия в организме, что может навредить почкам и вызвать отеки.

Макадамия

Эти экзотические орехи богаты ненасыщенными жирами. Эти полезные липиды поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Макадамию можно включать в меню палео и кетодиеты. Ее можно употреблять в качестве перекуса, а также использовать в измельченном виде для заправки супов и блюд на гриле.

Пекан

Это десертные орехи, которые добавляют в сладкую выпечку. Но они содержат мало сахаристых веществ. При этом продукт богат белками и здоровыми липидами.

Пекан – отличный источник антиоксидантов и минералов. Эти орехи можно добавлять не только в сладкие блюда, но также в крем-супы, мясо и овощи.

Заключение

Регулярно включайте в свое ежедневное меню разные виды орехов. Это поможет вам укрепить здоровье и предотвратить многие заболевания.