В шаге от EGOT: Адель получила свою первую награду “Эмми”

Коллекция почетных статуэток Адель пополнилась еще одной наградой – ее певица удостоилась накануне на 74-й церемонии Creative Arts Emmy Awards 2022 за специальный выпуск CBS Adele One Night Only, опередив Леди Гагу, которая также была номинирована в этой категории за шоу “В последний раз: вечер с Тони Беннеттом и Леди Гагой”. Для Адель это первая “Эмми”, а еще – шанс получить статус EGOT, который присваивается лауреатам, собравшим четыре награды – “Эмми”, “Грэмми”, “Оскар” и “Тони”. Всего таких в мире 17 человек. В их числе – Одри Хепберн, Рита Морено и Эндрю Ллойд Уэббер. Для почетного статуса Адель сейчас не хватает разве что театральной награды “Тони”. А всего у певицы 15 статуэток «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде Skyfall.

Что же касается шоу Adele One Night Only, принесшего Адель награду, он выйдет в эфир CBS 14 ноября. Это будет двухчасовой разговор с Опрой Уинфри, в котором певица расскажет о ее новом альбоме “30”, историях песен, жизни после развода, потере веса и воспитании сына.

Напомним, про болезненный момент расставания с Саймоном Конекки Адель упоминала в недавнем интервью в эфире радиостанции Carrie & Tommy. Певица рассказала, как переживала настоящие панические атаки после разрыва с мужем и как, пытаясь скрыть свое состояние от сына, звонила подруге , чтобы поделиться, но не дождалась ответа. Этот эпизод стал основой для одной из песен альбома “30”.

Это будет в песне о моем сыне, в самом ее конце. Тогда я действительно сильно испугалась. У меня была паническая атака, и я позвонила своей лучшей подруге, чтобы поговорить с ней об этом, но она, черт возьми, не ответила! Это проливает свет на многие моменты… В остальной части песни я говорю, что могу перестать строить из себя храбрую, только когда уложу сына спать, – рассказала Адель.