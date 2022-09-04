Возлюбленная Шайи Лабафа Мия Гот показала идеальную фигуру спустя полгода после родов

После серии откровенных интервью, которые Шайа Лабаф дал на прошлой неделе, перед софитами появилась его супруга. Накануне 28-летняя актриса Мия Гот блистала на премьере фильма “Жемчужина” режиссера Тайя Уэста, которая прошла в рамках 79-го кинофестиваля в Венеции. В триллере девушка исполнила главную роль, а поэтому в это вечер была особенно хороша. На красной дорожке Мия позировала фотографам в полупрозрачном черном платье с бархатной пелериной, длинных перчатках и на экстремально высоких каблуках. Все это только подчеркнуло точеную фигуру Гот, которая стала мамой в марте этого года.

К слову, пол и имя малыша Мия Гот и ее супруг Шая Лабаф долго хранили молчание. И лишь недавно Лабаф раскрыл семейную тайну.

У меня есть маленькая девочка, Изабель, ей пять месяцев, она только начинает смеяться – это удивительно. Миа, моя жена, и я снова нашли друг друга и идем к понимаю здоровых семейных отношений, основанных на любви и взаимном уважении, – поделился он в колонке для Variety.

Напомним, Шайа Лабаф и Мия Гот встретились в 2012 году на съемках “Нимфоманки” Ларса фон Триера, а 10 октября 2016 года принесли клятвы любви и верности на свадебной церемонии в Лас-Вегасе, где их поженил двойник Элвиса Пресли. Спустя два года их отношения дали первую серьезную трещину, причиной тому стало пристрастие Лабафа к алкоголю. Ради любимой актер сумел справиться с зависимостью и полностью погрузился в работу над фильмом по собственной биографии, сценарий к которому Шайа написал сам.

На тех съемках Шайа и познакомился с бывшей невестой Роберта Паттинсона, певицей Талией Дебретт Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs. И их отношения вышли за рамки съемочной площадки. Официально о своих отношениях они объявили в конце сентября 2018 года, появившись под руку на красной дорожке San Sebastian Film Festival. Вскоре Миа подала на развод. Однако в марте прошлого года бывшие супруги воссоединились: папарацци застали актера на пробежке рядом с его новой шикарной виллой в Пасадене стоимостью 5,5 миллиона долларов в компании экс-жены. Влюбленные не скрывали чувства, смеялись и целовались во время передышки на скамейке. Также на кадрах были видны блестящие на солнце кольца, очень похожие на обручальные. О том, что у 35-летнего актера и его девушки, 27-летней Мии Гот скоро будет ребенок, стало известно в ноябре прошлого года тоже благодаря папарацци, которые засняли беременную подругу Лабафа в лос-анджелесском ресторане.