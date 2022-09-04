В РФ создан скоростной беспилотник «Ослик», заменяющий вертолет

Российский летчик-любитель представил свою новую разработку – беспилотный летательный аппарат «Ослик», который реализовали с помощью мощностей мастерской авиаконструкторской компании AKM TUNNELS.

Новый беспилотник представляет собой конвертоплан. Он с легкостью может заменить вертолет за счет возможности вертикального взлета и посадки. Однако по горизонтали устройство перемещается подобно самолету.

Грузоподъемность беспилотного летательного аппарата «Ослик» составляет шесть килограмм, а максимальная взлетная масса – 30 килограмм. За час БПЛА преодолевает расстояние до 100 километров на одном заряде аккумуляторной батареи.