 

В РФ создан скоростной беспилотник «Ослик», заменяющий вертолет

04.09.2022, 18:30, Разное
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Российский летчик-любитель представил свою новую разработку – беспилотный летательный аппарат «Ослик», который реализовали с помощью мощностей мастерской авиаконструкторской компании AKM TUNNELS.

Новый беспилотник представляет собой конвертоплан. Он с легкостью может заменить вертолет за счет возможности вертикального взлета и посадки. Однако по горизонтали устройство перемещается подобно самолету.

Грузоподъемность беспилотного летательного аппарата «Ослик» составляет шесть килограмм, а максимальная взлетная масса – 30 килограмм. За час БПЛА преодолевает расстояние до 100 километров на одном заряде аккумуляторной батареи.


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