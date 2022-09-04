СМИ: Военнообязанным женщинам запретили выезд с Украины

Военнообязанным женщинам с октября запретят выезд с Украины, сообщили украинские СМИ со ссылкой на юриста Минобороны страны Владимира Смилку.

«С 1 октября женщины, владеющие определенными профессиями, должны встать на воинский учет. В списке 14 специальностей», – приводит сообщение РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

Ссылаясь на Смилку издание утверждает, что на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. «В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения», – пишет издание.

В украинском Минобороны объясняют это стремлением страны к стандартам НАТО: «В первую очередь это продиктовано гендерным равенством. Так как мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в вооружении, но и в воинском учете. Этот учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин», – сообщил Смилка «Суспильному».

Напомним, в июле спикер Одесской администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.

Позже украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.

В августе член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский напомнил, что военнообязанные украинки должны встать на воинский учет с 1 октября, однако к тем, кто этого не сделает, сразу жесткие санкции применять не будут.

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